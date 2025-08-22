Primarul din Bruxelles, despre violența din oraș: E mai ieftin să tragi pe nas o linie de cocaină decât să bei un rom cu cola

22-08-2025 | 14:48
Drogurile sintetice ieftine și ușor accesibile alimentează valul de violență care zguduie Bruxelles-ul, avertizează primarul Philippe Close. Potrivit acestuia, traficul de stupefiante a atins cote alarmante, iar fenomenul nu mai poate fi ignorat.

Mihaela Ivăncică

„Astăzi, este mai ieftin să tragi pe nas o linie de cocaină decât să bei un rom cu cola. Laboratoarele de droguri sintetice sunt peste tot, iar sumele implicate sunt amețitoare. Un singur punct de vânzare poate genera 20.000 de euro pe zi”, a declarat edilul, într-un interviu acordat publicației Le Soir, scrie Politico.

Philippe Close subliniază că simpla suplimentare a efectivelor de poliție nu este o soluție suficientă și că este nevoie de o abordare amplă, care să includă și intervenția specialiștilor din domeniul sănătății.

„Există o problemă endemică. Analizele apelor uzate arată că Bruxelles și Anvers sunt în top cinci european la consumul de droguri. Iar dacă ne limităm la combaterea traficului, fără să ne întrebăm de ce se consumă cocaină sau droguri sintetice, lupta e pierdută din start”, a mai spus primarul.

Belgia a devenit unul dintre cele mai importante noduri de distribuție a drogurilor din Europa, în special din cauza cantităților uriașe de cocaină care ajung prin portul Anvers. Drogurile ieftine și ușor de procurat sunt tot mai căutate, iar consecințele sunt dramatice.

Numai în acest an, în Bruxelles au avut loc peste 60 de atacuri armate, pe fondul escaladării violenței provocate de rețelele de trafic. În 2024, au fost înregistrate 92 de incidente armate soldate cu nouă decese, potrivit autorităților.

Reorganizare în sistemul de poliție

Pentru a răspunde valului de infracționalitate, autoritățile belgiene au aprobat în iulie un plan de reorganizare a sistemului de ordine publică. Cele șase zone de poliție din Bruxelles vor fi comasate într-o singură unitate, care va deveni operațională la începutul anului 2027.

În prezent, fiecare zonă are propriile reguli și jurisdicții, ceea ce este exploatat de rețelele criminale care se mută rapid dintr-o zonă în alta pentru a evita capturarea.

Noua structură unificată ar urma să îmbunătățească eficiența intervențiilor și să reducă vulnerabilitățile exploatate de traficanți.

Sursa: Politico

Dată publicare: 22-08-2025 14:29

