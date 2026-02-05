Bărbatul în vârstă de 36 de ani a fost lovit violent în cap de pasagerul pe care încerca să-l dea jos din din tren după ce a observat că acesta nu avea bilet, luni, la Landstuhl, lângă Kaiserslautern.

El a murit miercuri din cauza rănilor suferite, potrivit Deutsche Bahn.

'Aceasta este o zi neagră pentru toți lucrătorii feroviari din țară', a subliniat directoarea companiei, Evelyn Palla, denunțând numărul tot mai mare de acte de violență care vizează personalul.

Sindicatul feroviar EVG, la rândul său, a cerut prezența personalului de securitate la bordul trenurilor.

Agresorul, în vârstă de 26 de ani, a fost reținut și plasat în arest preventiv, a informat Parchetul.