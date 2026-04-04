Evenimente similare au avut loc în toată lumea catolică inclusiv în America Centrală și de Sud.

La Colosseum, Papa Leon al XIV-lea a purtat o cruce de lemn pe parcursul tuturor celor 14 opriri pe Drumul Crucii, un gest care nu a mai fost făcut de un papă de decenii. Ritualul comemorează ultimele ore din viața lui Isus, de la condamnare până la crucificare și înmormântare.

Papa Leon al XIV-lea: „Domnul să vă binecuvânteze și să vă păzească. Domnul să-și lumineze chipul Său asupra voastră și să vă arate mila Sa. Domnul să-Și îndrepte privirea către voi și să vă dăruiască pacea Sa. Iar binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să se pogoare asupra voastră și să rămână cu voi pentru totdeauna”.

Sfântul părinte a purtat crucea flancat de doi purtători de torțe, care l-au însoțit pe parcursul procesiunii din amfiteatru până pe Dealul Palatin, unde a rostit binecuvântarea finală.

Trisha Thomas, Associated Press: „Aici, în Colosseumul din Roma, unde gladiatorii luptau odinioară până la moarte, legenda spune că și creștinii au fost aruncați la lei, motiv pentru care acest monument a devenit un simbol important al martiriului creștin. De zeci de ani, încă din anii 1960, papii vin aici în fiecare Vinerea Mare pentru ceremonia Căii Crucii”.

Un moment solemn a avut loc și în Biserica Sfântului Mormânt unde cardinalul Pierbattista Pizzaballa, patriarhul latin al Ierusalimului, a oficiat slujba din Vinerea Mare. Bazilica monumentală, ridicată în secolul al XII-lea, adăpostește, conform tradiției, locul răstignirii și înmormântării lui Iisus Hristos.

În Rio de Janeiro, zeci de locuitori din unul dintre cele mai mari cartiere sărace ale metropolei au ieșit pe ulițele înguste pentru a urmări procesiunea de Vinerea Mare, pusă în scenă de un grup local de teatru.

O ceremonie similară a avut loc și pe străzile unui orășel din Mexic, unde zeci de penitenți mascați, legați în lanțuri, au recreat drumul Crucii în Vinerea Mare. Tradiția este veche de câteva secole.