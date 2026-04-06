Într-un interviu acordat cu doar câteva zile înainte de finalul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare unui jurnalist de la Mandiner, Viktor Orbán a mai afirmat că este un mai bun orator decât a fost vreodată Nicolae Ceaușescu, notează publicația maghiară Kontrol.

La un moment dat, în cadrul interviului, Krisztián Lentulai, jurnalist al publicației Mandiner, a declarat: „Tot mai des apar postări ale unor influenceri din opoziție, cunoscuți la nivel național, care se filmează decupând fragmente din discursul de la Győr — în special pasaje asociate cu piese populare ale formației Tiszasz — și le montează în paralel cu ultimul discurs al lui Nicolae Ceaușescu, imitând inclusiv gestica acestuia. Cei mai moderați lasă aceste montaje ca simplă invitație la reflecție, în timp ce vocile mai radicale își încurajează explicit susținătorii să preia analogia și transmit avertismente de tipul: „fiți atenți, urmăriți cu atenție Bucureștiul revoluționar de atunci”.

„Dar sunt un orator mult mai bun decât a fost vreodată Ceaușescu. Nu sunt «Geniul Carpaților», în comparație cu Ceaușescu, dar sunt un bun orator, așa că această comparație nu este corectă”, i-a răspuns Orban.

Comparațiile au apărut după ce Viktor Orbán a fost huiduit de participanți la un eveniment de campanie, într-un episod care a amintit de reacția mulțimii la ultimul mare miting al lui Nicolae Ceaușescu, dinaintea fugii sale în fața revoluționarilor, în decembrie 1989.