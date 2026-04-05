Prim-ministrul a discutat acest subiect și cu prim-ministrul slovac Robert Fico, îndemnând UE să își reumple rezervele cât mai curând posibil, relatează hirado.hu.

„O criză energetică serioasă se apropie, accelerându-se zi de zi”, a anunțat Viktor Orban pe pagina sa de socializare.

Prim-ministrul a subliniat: „Economia europeană este amenințată de penuria de energie și, ca rezultat, de creșterea prețurilor. În această dimineață, am discutat acțiunile noastre cu prim-ministrul Robert Fico."

„Economia europeană este amenințată de o penurie de energie și, ca urmare, de creșterea prețurilor. Pericolul este iminent, iar această amenințare care se apropie poate fi evitată doar dacă Uniunea Europeană reumple rezervele de petrol și gaze din toate direcțiile posibile, din toate sursele posibile, în cele mai mari cantități posibile și cât mai rapid posibil”, a spus prim-ministrul în înregistrare.

Fiecare zi contează, a mai spus prim-ministrul. El a subliniat că Bruxelles-ul trebuie să-l oblige pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski să deschidă imediat conducta de petrol Friendship.

Vorbind pentru Financial Times, comisarul UE pentru Energie, Dan Jorgensen, a recunoscut că o criză energetică uriașă se apropie, dar Bruxelles-ul rămâne neiertător în ceea ce privește ridicarea sancțiunilor energetice.