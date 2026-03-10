Compania aeriană americană a anunțat că îi poate da jos din avion pe cei care nu respectă această regulă, relatează Euronews.

În ultimii ani, tot mai mulți pasageri ascultă videoclipuri sau muzică direct pe telefon, cu volumul pornit, în spații publice. Fenomenul a devenit atât de frecvent încât aproape orice călătorie poate fi însoțită de sunetele unor clipuri de pe TikTok sau ale muzicii ascultate fără căști.

Nu este foarte clar când a început această tendință. Unii o pun pe seama producătorilor de telefoane care nu mai includ căști în cutie, alții cred că este o schimbare de comportament apărută după pandemia de COVID-19.

În avion, însă, acest obicei ar putea avea consecințe serioase.

Regulă nouă: pasagerii pot fi scoși din avion

United Airlines și-a actualizat la sfârșitul lunii trecute contractul de transport. Documentul precizează că operatorul aerian are dreptul să îndepărteze pasagerii „care nu folosesc căști atunci când ascultă conținut audio sau video”.

Mai mult, persoanele care încalcă regulile ar putea primi interdicție de a mai zbura cu compania. Transportatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul la bord „temporar sau permanent” celor care nu respectă contractul de transport.

Compania a precizat că pasagerii pot solicita gratuit o pereche de căști pentru utilizare în timpul zborului.

Totuși, acestea ar putea să nu fie compatibile cu multe telefoane moderne, deoarece funcționează în general cu mufa clasică de 3,5 mm, care lipsește de pe multe dispozitive lansate în ultimii ani.

Regulile de comportament în timpul zborurilor revin periodic în atenția publică.

La finalul anului trecut, secretarul american al transporturilor, Sean Duffy, a lansat o campanie video în care îi încuraja pe pasageri să „se îmbrace cu respect” atunci când merg la aeroport.

În același timp, Tampa International Airport a devenit viral în februarie după ce a scris pe X (fostă Twitter) că ar interzice purtarea de Crocs și pijamale în terminale. Mesajul s-a dovedit ulterior a fi o glumă.

Reguli stricte și pentru vestimentație

Chiar dacă unele discuții sunt mai degrabă simbolice, anumite companii aeriene au reguli clare privind vestimentația pasagerilor.

În ianuarie 2025, operatorul low-cost american Spirit Airlines și-a actualizat contractul de transport pentru a interzice accesul la bord al persoanelor desculțe sau îmbrăcate necorespunzător.

Compania definește această situație ca fiind purtarea de haine transparente, îmbrăcăminte care nu acoperă suficient corpul sau expunerea sânilor, feselor ori a altor părți intime. De asemenea, sunt interzise hainele sau tatuajele considerate indecente, obscene sau ofensatoare.