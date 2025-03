VIDEO. Vladimir Putin a râs când i s-a spus că întârzie la discuția cu Donald Trump. Reacții pe X: ”Își bat joc de Trump”

Relația dintre Putin și Trump a fost de fiecare dată un punct central al politicii globale, iar convorbirea lor telefonică de marți, despre posibile negocieri de pace privind războiul Rusiei cu Ucraina, a fost foarte importantă.

Videoclipul cu Putin râzând înainte de discuția cu Trump, marți, a fost postat de Pekka Kallioniemi, cercetător nerezident la Centrul Internațional pentru Apărare și Securitate, care a scris pe X:

"Putin îl face pe Trump să aștepte, din nou. Cei doi lideri ar fi trebuit să se fi întâlnit deja, dar Putin este încă la o conferință. Când lui Putin i se amintește de întâlnire, toată lumea începe să râdă - literalmente își bat joc de Trump și de emisarii săi."

Putin is making Trump wait again.

They two leaders were supposed to have met already, but Putin is still at some conference. When Putin is reminded of the meeting, everyone starts laughing - they're literally making fun of Trump and his convoy. pic.twitter.com/PWeSxTixKp