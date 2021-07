VIDEO. Soldații afgani, filmați când predau armele talibanilor, după plecarea trupelor SUA

Potrivit Daily Mail, armata afgană pierde tot mai mult teren în întreaga țară, iar talibanii par să câștige războiul de propagandă cu videoclipuri care vor să demonstreze că ei îi primesc pe soldații care se predau - atâta timp cât predau armele de ultimă generație și mașinile blindate Humvee.

Kabul militia surrendering with their weapons to the Taliban in Parwan Province on 16th June. pic.twitter.com/K1tp4VIlFn

Trupele SUA au părăsit pe neașteptate Bagram Airfield săptămâna trecută, care a servit pe post de fortăreață americană timp de aproape 20 de ani, fără să-i spună noului comandant afgan al bazei, care a descoperit că americanii au plecat abia a doua zi dimineață.

Cu toate acestea, generalul Austin Scott Miller, comandantul trupelor SUA și NATO din Afganistan, s-a declarat șocat de cât de repede s-a predat armata afgană în fața talibanilor.

„Nu-mi place să-mi las prietenii la nevoie”, a declarat el pentru ABC. ”Ar trebui să fim îngrijorați. Pierderea terenului și rapiditatea cu care s-a produs trebuie să fie îngrijorătoare. Când te uiți la ce se întâmplă cu securitatea, nu este bine. Talibanii sunt în mișcare. Războiul se poartă fizic, dar are și o componentă psihologică sau morală, iar speranța contează, de fapt. Ceea ce nu vrei să se întâmple este ca oamenii să își piardă speranța”.

All over Afghanistan, thousands of Afghan army troops are surrendering, with their weapons and equipment, to the Afghan Taliban.

About 1000 troops have crossed over into Tajikistan and Uzbekistan seeking asylum.

The battle for Kabul will soon begin. Hedge your bets wisely... pic.twitter.com/saVHp2Ox3s