VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Stiri externe
06-11-2025 | 22:04
putin fetita piata rosie
Profimedia

Imagini cu Vladimir Putin, surprins într-un moment stânjenitor după ce o fetiță de 11 ani l-a întrebat de ce unchiul ei rănit a fost trimis din nou pe front fără tratament, au devenit virale.

autor
Aura Trif

Astfel de cazuri ar fi frecvente în armata rusă, unde bolnavii și răniții sunt trimiși cu forța în brigăzi de asalt, fără îngrijiri corespunzătoare. Totuși, rareori se întâmplă ca Putin să fie confruntat direct, relatează Daily Mail.

putin fetita piata rosie putin fetita piata rosie
putin fetita piata rosie putin fetita piata rosie
putin fetita piata rosie putin fetita piata rosie
putin fetita piata rosie putin fetita piata rosie
putin fetita piata rosie putin fetita piata rosie

Tragica poveste a Kirei, în vârstă de 11 ani, este cu atât mai dureroasă cu cât tatăl ei, Vladimir Pimenov, în vârstă de 36 de ani, mobilizat în armată, a fost ucis anul trecut în războiul din regiunea Donețk. Fetița nu i-a spus lui Putin, în timpul unei întâlniri organizate în Piața Roșie din Moscova, despre pierderea sa dureroasă, dar i-a cerut ajutorul pentru a-și salva unchiul rănit, în vârstă de 46 de ani, din „iadul” războiului.

„Unchiul meu este acum pe front”, i-a spus ea liderului rus, care era înconjurat de lideri religioși. „A fost rănit la braț, a fost în spital. Nu îl tratează deloc, iar acum îl trimit din nou într-o misiune [pe front]. Aș vrea să fie transferat într-un spital bun din Rusia.”

Citește și
donald trump
Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Putin, vizibil stânjenit, i-a răspuns: „Îl vom găsi cu siguranță, bine?”. Nu a promis însă că îl va scoate de pe linia frontului pentru a fi tratat, iar rămâne de văzut dacă liderul îi va asculta cererea.

Kira, originară din Siberia, s-a asigurat că el știe despre cine este vorba, spunând: „[Numele lui este] Anton Fisiura.”. „Desigur. Mulțumesc că ți-l amintești”, i-a spus Putin, apoi a sărutat-o pe cap și a plecat mai departe.

Ce cadou i-a oferit lui Putin

Unchiul rănit are doi fii, de 9 și 18 ani. Fetița a mai spus că are încă doi unchi care luptă în război. Mama Kirei, Viktoria Pimenova, este avocat în cadrul Comitetului Familiilor Luptătorilor Patriei.

Atât Kira, cât și sora ei mai mică, Anastasia, de 7 ani, au rămas fără tată din cauza războiului declanșat de Putin. Tatăl lor a fost decorat post-mortem cu Ordinul Curajului.

Kira i-a oferit lui Putin un Ceburașka – o jucărie din epoca sovietică, cu urechi mari și rotunde – pe care a făcut-o chiar ea. „Am împletit jucăria Ceburașka și pentru unchiul meu Anton, apoi pentru unchiul Vanea și unchiul Iura, care apără acum Patria. Jucăriile mele le vor aduce cu siguranță noroc.”

Sursa: Daily Mail

Etichete: Rusia, razboi in ucraina, vladimir putin, fetita, piața roșie,

Dată publicare: 06-11-2025 21:56

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
GALERIE FOTO Superba Eva Lys face senzație în tenis! La ce capitol e numărul 1
Citește și...
Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace
Stiri externe
Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legi care introduc modificări în procesul de recrutare militară. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, scrie publicația independentă Meduza.

Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin
Stiri externe
Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Dmitri Peskov: „Rezolvarea situației din Ucraina necesită o muncă minuțioasă, nu întâlniri Putin-Trump”
Stiri externe
Dmitri Peskov: „Rezolvarea situației din Ucraina necesită o muncă minuțioasă, nu întâlniri Putin-Trump”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.

Recomandări
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan
Stiri actuale
Stenograme explozive la DNA Iași: Trezorierul PNL Mihail Barbu, acuzat că a intermediat pe bani o întâlnire cu Bolojan

Trezorierul PNL, Mihail Barbu, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile după ce procurorii DNA Iași l-au acuzat că l-a ajutat pe omul de afaceri vasluian Fănel Bogos să intre în biroul premierului Bolojan.

Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv
Stiri Economice
Românii cumpără mai puțin pe fondul prețurilor ridicate. Consumul scade pentru a doua lună consecutiv

În fața prețurilor care nu își temperează creșterea, oamenii sunt mai rezervați la cumpărături.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Accident înfiorător în București. Un cablu de la rețeaua electrică a tramvaielor la care lucra o echipă de intervenții a STB a fost agățat de un camion și a lovit o femeie de 69 de ani care mergea pe marginea străzii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 06 Noiembrie 2025

47:29

Alt Text!
La Măruță
06 Noiembrie 2025

01:30:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Noiembrie 2025

01:43:10

Alt Text!
ePlan
Ediția 4

15:37

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28