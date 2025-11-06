VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Imagini cu Vladimir Putin, surprins într-un moment stânjenitor după ce o fetiță de 11 ani l-a întrebat de ce unchiul ei rănit a fost trimis din nou pe front fără tratament, au devenit virale.

Astfel de cazuri ar fi frecvente în armata rusă, unde bolnavii și răniții sunt trimiși cu forța în brigăzi de asalt, fără îngrijiri corespunzătoare. Totuși, rareori se întâmplă ca Putin să fie confruntat direct, relatează Daily Mail.

Tragica poveste a Kirei, în vârstă de 11 ani, este cu atât mai dureroasă cu cât tatăl ei, Vladimir Pimenov, în vârstă de 36 de ani, mobilizat în armată, a fost ucis anul trecut în războiul din regiunea Donețk. Fetița nu i-a spus lui Putin, în timpul unei întâlniri organizate în Piața Roșie din Moscova, despre pierderea sa dureroasă, dar i-a cerut ajutorul pentru a-și salva unchiul rănit, în vârstă de 46 de ani, din „iadul” războiului.

„Unchiul meu este acum pe front”, i-a spus ea liderului rus, care era înconjurat de lideri religioși. „A fost rănit la braț, a fost în spital. Nu îl tratează deloc, iar acum îl trimit din nou într-o misiune [pe front]. Aș vrea să fie transferat într-un spital bun din Rusia.”

11-year-old girl bravely confronts Putin. pic.twitter.com/t8yMIpxlma — Daily Mail (@DailyMail) November 6, 2025

Putin, vizibil stânjenit, i-a răspuns: „Îl vom găsi cu siguranță, bine?”. Nu a promis însă că îl va scoate de pe linia frontului pentru a fi tratat, iar rămâne de văzut dacă liderul îi va asculta cererea.

Kira, originară din Siberia, s-a asigurat că el știe despre cine este vorba, spunând: „[Numele lui este] Anton Fisiura.”. „Desigur. Mulțumesc că ți-l amintești”, i-a spus Putin, apoi a sărutat-o pe cap și a plecat mai departe.

Ce cadou i-a oferit lui Putin

Unchiul rănit are doi fii, de 9 și 18 ani. Fetița a mai spus că are încă doi unchi care luptă în război. Mama Kirei, Viktoria Pimenova, este avocat în cadrul Comitetului Familiilor Luptătorilor Patriei.

Atât Kira, cât și sora ei mai mică, Anastasia, de 7 ani, au rămas fără tată din cauza războiului declanșat de Putin. Tatăl lor a fost decorat post-mortem cu Ordinul Curajului.

Kira i-a oferit lui Putin un Ceburașka – o jucărie din epoca sovietică, cu urechi mari și rotunde – pe care a făcut-o chiar ea. „Am împletit jucăria Ceburașka și pentru unchiul meu Anton, apoi pentru unchiul Vanea și unchiul Iura, care apără acum Patria. Jucăriile mele le vor aduce cu siguranță noroc.”

