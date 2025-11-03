Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Stiri externe
03-11-2025 | 07:22
donald trump
AFP

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

autor
Alexandru Toader

Trump s-a arătat rezervat faţă de planul Statelor Unite de a vinde rachete Tomahawk ţărilor NATO care le-ar transfera Ucrainei, spunând că nu doreşte escaladarea conflictului.

Ultimele sale comentarii, adresate duminică reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, indică faptul că rămâne reticent.

„Nu, nu chiar. Asta s-ar putea schimba, dar în acest moment nu este cazul”, a răspuns Trump, în timp ce zbura spre Washington din Palm Beach, Florida, când a fost întrebat dacă ia în considerare un acord pentru vânzarea rachetelor. El a adăugat, însă, că s-ar putea răzgândi.

Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre ideea rachetelor Tomahawk când s-au întâlnit la Casa Albă pe 22 octombrie. Rutte a declarat vineri că problema este în curs de analiză şi că decizia aparţine Statelor Unite.

Citește și
Dmitri Peskov
Dmitri Peskov: „Rezolvarea situației din Ucraina necesită o muncă minuțioasă, nu întâlniri Putin-Trump”

Potrivit CNN, Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, dar decizia politică finală aparţine preşedintelui Donald Trump.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, suficient de mare pentru a lovi în adâncul teritoriului Rusiei, inclusiv Moscova.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat aceste rachete, în timp ce Kremlinul a avertizat în privinţa furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina, ameninţând cu o ripostă foarte puternică, potrivit News.ro.

Președintele american a mai declarat duminică reporterilor că „nu există o picătură care să dovedească” că președintele rus Vladimir Putin nu este pregătit să pună capăt războiului cu Ucraina.

„Uneori trebuie să lași lucrurile să se rezolve prin luptă, iar ei se luptă. A fost un război greu pentru Putin, a pierdut mulți soldați, și a fost greu și pentru Ucraina”, a spus el, citat de agenția de știri Baha.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, Tomahawk ,

Dată publicare: 03-11-2025 07:22

Articol recomandat de sport.ro
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Finalista de la Australian Open își caută partenerul pe Tinder: ”Dacă intenționezi să minți cu asta, nu-mi scrie”
Citește și...
Promisiunea smulsă de Donald Trump de la Xi Jinping, cât timp va fi președinte: „Știu care ar fi consecințele”
Stiri externe
Promisiunea smulsă de Donald Trump de la Xi Jinping, cât timp va fi președinte: „Știu care ar fi consecințele”

Președintele Donald Trump a declarat că liderul chinez Xi Jinping i-a dat asigurări că Beijingul nu va întreprinde nicio acțiune în direcția obiectivului său declarat de mult timp, acela de a unifica Taiwanul cu China continentală.

Dmitri Peskov: „Rezolvarea situației din Ucraina necesită o muncă minuțioasă, nu întâlniri Putin-Trump”
Stiri externe
Dmitri Peskov: „Rezolvarea situației din Ucraina necesită o muncă minuțioasă, nu întâlniri Putin-Trump”

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat duminică că nu este necesară o întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump pentru a rezolva situaţia din Ucraina.

Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potențial atac asupra unei țări „în dizgrație”: „Va fi violent”
Stiri externe
Trump a ordonat Pentagonului să se pregătească pentru un potențial atac asupra unei țări „în dizgrație”: „Va fi violent”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat sâmbătă că a cerut Pentagonului să se pregătească pentru o posibilă acţiune militară „rapidă” în Nigeria, dacă această ţară din Africa de Vest nu va lua măsuri împotriva uciderii creştinilor.

Recomandări
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”
Stiri actuale
Nicușor Dan: Retragerea trupelor americane din Europa „are o anumită simbolistică, dar nu afectează securitatea”

Președintele a anunțat că șeful NATO, Mark Rutte, va sosi la București săptămâna viitoare. "Lucrul cel mai important este o prezență economică mult sporită a companiilor americane în România" a spus Nicușor Dan.

30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 1997 - Anul în care regele Mihai a revenit acasă, în România, după decenii de exil

Retrospectiva Știrilor PRO TV ne duce înapoi în anul 1997, un an al speranțelor și al provocărilor. Un an în care România a simțit greutatea crizei economice, dar și fiorul schimbării.

Bolojan nu vine luni în Parlament: „Agenda este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu Rheinmetall”
Stiri Politice
Bolojan nu vine luni în Parlament: „Agenda este dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu Rheinmetall”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că nu se va prezenta, luni, în Parlament, unde a fost invitat de AUR și PSD.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 02 Noiembrie 2025

30:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Atenție, cade patrimoniul!

42:31

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 22

43:04

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 23

21:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28