Decizia lui Trump în cazul rachetelor Tomahawk, după ce Pentagonul a aprobat livrarea către Ucraina. Mesajul către Putin

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că, deocamdată, nu ia în considerare un acord care ar permite Ucrainei să obţină rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune pentru a le folosi împotriva Rusiei, relatează Reuters.

Trump s-a arătat rezervat faţă de planul Statelor Unite de a vinde rachete Tomahawk ţărilor NATO care le-ar transfera Ucrainei, spunând că nu doreşte escaladarea conflictului.

Ultimele sale comentarii, adresate duminică reporterilor aflaţi la bordul avionului Air Force One, indică faptul că rămâne reticent.

„Nu, nu chiar. Asta s-ar putea schimba, dar în acest moment nu este cazul”, a răspuns Trump, în timp ce zbura spre Washington din Palm Beach, Florida, când a fost întrebat dacă ia în considerare un acord pentru vânzarea rachetelor. El a adăugat, însă, că s-ar putea răzgândi.

Trump şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre ideea rachetelor Tomahawk când s-au întâlnit la Casa Albă pe 22 octombrie. Rutte a declarat vineri că problema este în curs de analiză şi că decizia aparţine Statelor Unite.

Potrivit CNN, Pentagonul a dat undă verde Casei Albe pentru a furniza Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune, după ce a evaluat că acest lucru nu va avea un impact negativ asupra stocurilor SUA, dar decizia politică finală aparţine preşedintelui Donald Trump.

Rachetele Tomahawk au o rază de acţiune de 2.500 km, suficient de mare pentru a lovi în adâncul teritoriului Rusiei, inclusiv Moscova.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat aceste rachete, în timp ce Kremlinul a avertizat în privinţa furnizării de rachete Tomahawk către Ucraina, ameninţând cu o ripostă foarte puternică, potrivit News.ro.

Președintele american a mai declarat duminică reporterilor că „nu există o picătură care să dovedească” că președintele rus Vladimir Putin nu este pregătit să pună capăt războiului cu Ucraina.

„Uneori trebuie să lași lucrurile să se rezolve prin luptă, iar ei se luptă. A fost un război greu pentru Putin, a pierdut mulți soldați, și a fost greu și pentru Ucraina”, a spus el, citat de agenția de știri Baha.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













