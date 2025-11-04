Putin pregătește mobilizare permanentă: rușii vor putea fi înrolați tot anul, inclusiv în timp de pace

Președintele rus Vladimir Putin a semnat legi care introduc modificări în procesul de recrutare militară. Documentele au fost publicate pe portalul oficial de informații juridice, scrie publicația independentă Meduza.

Prima lege semnată de Putin prevede că cetățenii vor fi recrutați pentru serviciul militar pe tot parcursul anului calendaristic - de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

Această reglementare va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026.

După aceea, birourile de înregistrare și înrolare militară vor putea emite citații recruților, organiza examene medicale și organiza ședințe ale comisiei de recrutare pe tot parcursul anului.

În același timp, acestea vor fi trimise la locul de muncă, ca și înainte, de două ori pe an - de la 1 aprilie până la 15 iulie și de la 1 octombrie până la 31 decembrie.

Legea prevede, de asemenea, că data prezentării la biroul de înmatriculare și înrolare militară ca răspuns la o citație electronică nu poate depăși 30 de zile de la data plasării acesteia în registru.

A doua lege, semnată de președinte, permite utilizarea rezerviștilor pentru misiuni în timp de pace.

Aceasta se aplică cetățenilor care semnează în mod voluntar un contract pentru a servi în rezervă. Conform documentului, Ministerul Apărării din Rusia va putea trimite rezerviști la sesiuni suplimentare („speciale”) de instruire „pentru a asigura protecția instalațiilor critice și a altor infrastructuri vitale”.

Duma de Stat a adoptat această lege pe 28 octombrie. La scurt timp după aceea, regiunile Iaroslavl și Tiumen au anunțat recrutarea de militari pentru Rezerva Ministerului Apărării din Rusia.

