De la producătorii de vin și whisky la industria chimică și cosmetică, analiștii avertizează că relațiile comerciale devin „și mai imprevizibile", relatează Reuters, preluat de news.ro.

Curtea a respins utilizarea legii privind situațiile de urgență națională pentru justificarea taxelor extinse. Reacția lui Trump a venit imediat: noi tarife globale de 10% pentru 150 de zile, fără clarificări privind rambursările pentru plățile anterioare.

„Această hotărâre riscă să producă un efect de bumerang, generând și mai multă incertitudine și înghețarea comenzilor", avertizează Paolo Castelletti, secretar general al asociației vinului italian UIV. SUA reprezintă principala piață pentru exporturile italiene — aproape un sfert din total, adică 1,9 miliarde de euro în 2024.

„O nouă rundă de incertitudine", nu stabilitate

Companiile se tem că Trump va găsi alte căi legale pentru taxe similare. „Problema principală este un plus de incertitudine. Majoritatea clienților se așteaptă ca orice ușurare să fie de scurtă durată", spune Steve Ovara, președintele grupului de comerț internațional de la King & Spalding.

Industria chimică germană, reprezentată de BASF, Bayer și Evonik prin lobby-ul VCI, resimte același pericol. „Oricine crede că asta înseamnă sfârșitul conflictului tarifar se înșală. Noi tarife pot fi introduse în orice moment", declară directorul general Wolfgang Grosse Entrup.

Lanțurile logistice au suferit „prejudicii ireversibile", adaugă Peter Sand, analist-șef la platforma Xeneta. „Procesul de eliminare a riscurilor din aprovizionare este ireversibil."

De la cosmetice la whisky: adaptare continuă

În Franța, FEBEA — asociația care include L'Oréal — privește cu prudență. „Suntem deja obișnuiți cu răsturnările de situație", spune secretarul general Emmanuel Guichard.

Massimiliano Giansanti, președintele Confagricoltura Italia, vede o „imagine amestecată": decizia „demolează baza legală" a tarifelor, dar „generează profundă instabilitate tocmai când începusem un proces de ajustare cu importatorii americani."

În Irlanda, exportatorii de whiskey așteaptă. „Aceasta nu este un glonț de argint, doar o nouă complicație. Negocierile politice sunt cheia", rezumă Eoin Ó Catháin, director al Irish Whiskey Association.