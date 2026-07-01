Victor Willis, solistul celebrei formații disco Village People, pe a cărei muzică dansează Donald Trump, a murit

Willis a interpretat alternativ rolul unui polițist și al unui ofițer de marină.

Muzicianul născut în Texas a fost solistul și co-autorul celor mai mari succese ale formației, printre care se numără „YMCA”, „Go West” și „In The Navy”.

El a părăsit formația în 1980 și a petrecut ani de zile într-o bătălie juridică privind drepturile de autor asupra pieselor pe care le compusese.

S-a întors însă în 2017 și a interpretat piesa „YMCA” la mitingul de dinaintea inaugurării președintelui Trump, în ianuarie 2025.