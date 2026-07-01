Victor Willis, solistul celebrei formații disco Village People, pe a cărei muzică dansează Donald Trump, a murit

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Getty

Victor Willis, solistul formației disco din anii '70 Village People, a decedat la vârsta de 74 de ani, conform anunțului publicat pe pagina oficială a formației de pe rețelele sociale.

autor
Cristian Matei

Muzicianul născut în Texas a fost solistul și co-autorul celor mai mari succese ale formației, printre care se numără „YMCA”, „Go West” și „In The Navy”.

Grupul a devenit vedetă internațională în anii '70, susținând spectacole îmbrăcați în costume care reprezentau personaje arhetipale macho.

Willis a interpretat alternativ rolul unui polițist și al unui ofițer de marină.

El a părăsit formația în 1980 și a petrecut ani de zile într-o bătălie juridică privind drepturile de autor asupra pieselor pe care le compusese.

S-a întors însă în 2017 și a interpretat piesa „YMCA” la mitingul de dinaintea inaugurării președintelui Trump, în ianuarie 2025.

Decesul său a fost anunțat pe pagina oficială de Facebook a formației.

„Suntem profund îndurerați să anunțăm decesul lui Victor Willis, solistul formației Village People. Victor a trecut în neființă luni, 30 iunie 2026, în urma unei boli scurte, dar agresive. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei., se arată în scurtul comunicat, citat de BBC.

Donald Trump apare pe un pașaport în ediție limitată și le transmite străinilor: „Purtați-vă frumos!”

Sursa: BBC

Etichete: decese, muzica, formatie,

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