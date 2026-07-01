Victor Willis, solistul celebrei formații disco Village People, pe a cărei muzică dansează Donald Trump, a murit

Muzicianul născut în Texas a fost solistul și co-autorul celor mai mari succese ale formației, printre care se numără „YMCA”, „Go West” și „In The Navy”.
Grupul a devenit vedetă internațională în anii '70, susținând spectacole îmbrăcați în costume care reprezentau personaje arhetipale macho.
Willis a interpretat alternativ rolul unui polițist și al unui ofițer de marină.
El a părăsit formația în 1980 și a petrecut ani de zile într-o bătălie juridică privind drepturile de autor asupra pieselor pe care le compusese.
S-a întors însă în 2017 și a interpretat piesa „YMCA” la mitingul de dinaintea inaugurării președintelui Trump, în ianuarie 2025.
Decesul său a fost anunțat pe pagina oficială de Facebook a formației.
„Suntem profund îndurerați să anunțăm decesul lui Victor Willis, solistul formației Village People. Victor a trecut în neființă luni, 30 iunie 2026, în urma unei boli scurte, dar agresive. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei.”, se arată în scurtul comunicat, citat de BBC.
Sursa:
BBC
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