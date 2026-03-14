"Ordinele de evacuare într-o situaţie în care există atât de mulţi oameni vulnerabili în zona ce trebuie evacuată nu creează suficientă siguranţă pentru civili. Şi orice lucru care nu creează suficientă siguranţă pentru civili intră inevitabil în (sfera) încălcării legii umanitare internaţionale", a spus el într-o conferinţă de presă.

De la începutul conflictului, pe 2 martie, Israelul a emis ordine de evacuare în masă pentru întreaga fâşie sudică a Libanului, care săptămâna aceasta a fost extinsă cu alţi 10 până la 15 kilometri, precum şi pentru toate suburbiile sudice ale Beirutului şi pentru părţi ale Văii Bekaa din estul ţării.

Conform estimărilor Consiliului Norvegian pentru Refugiaţi (NRC), cel puţin 14% din teritoriul libanez se află sub ordine de evacuare, în timp ce autorităţile ţării au contabilizat deja peste 800.000 de persoane strămutate din regiunile cele mai afectate.

În acest context, Guterres a amintit că protecţia civililor este "cea mai mare responsabilitate" a oricărei ţări aflate în război.

În plus, întrebat dacă ONU a stabilit vreo limită pentru Israel în privinţa ordinelor sale de evacuare, secretarul general a subliniat că legislaţia internaţională trebuie să fie întotdeauna o "linie roşie" pentru toţi actorii.

"Linia roşie pe care toată lumea trebuie să o respecte este legea internaţională. Acest lucru este valabil pentru Israel şi este valabil pentru orice altă parte în conflict sau orice altă ţară din lume", a conchis secretarul general al ONU.

Bilanţul morţilor din cauza campaniei de bombardamente israeliene împotriva Libanului a ajuns deja la 826, iar numărul răniţilor a atins 2.009, după ce peste 50 de persoane şi-au pierdut viaţa în ultimele 24 de ore, iar 76 au fost rănite doar de vineri după-amiaza, a informat sâmbătă Centrul pentru Operaţiuni de Urgenţă din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice.

Au fost ucişi 106 copii şi răniţi 327 de minori.

Pe de altă parte, pierderile din sectorul medical se ridică deja la 31 de morţi şi 51 de răniţi, după ce noaptea trecută un centru medical din zona de sud a Burj Qalaouiya a fost lovit şi şi-au pierdut viaţa 12 medici, paramedici şi asistente medicale, conform datelor biroului guvernamental.