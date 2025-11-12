Veste bună pentru românii din străinătate. Ei vor putea să sune acasă fără costuri suplimentare

12-11-2025 | 23:11
Apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită de minute., anunță ministrul de Externe, Oana Țoiu, pe Facebook.

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute.Astăzi a intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, a scris ministrul.

Eurodeputatul român Alin Mituța a avut rolul de raportor în acest proces, mai precizeazp ministra.

El poate răspunde oricând nu doar la întrebarea “Ce face UE pentru noi?” ci şi la întrebarea “Ce ai facut tu acolo la Bruxelles pentru români?”. Cel mai bun instrument pentru a combate narativul anti-UE sunt rezultatele concrete”, a mai scris Oana Țoiu.

