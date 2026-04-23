Piesele de tezaur pot fi admirate până pe 3 mai la Muzeul Național de Istorie. După aceea, coiful va intra într-un lung proces de restaurare.

Între timp, anchetatorii olandezi caută în continuare cea de-a treia brățară din aur masiv, furată anul trecut.

O mulțime de oameni au ținut să vină la muzeul de pe Calea Victoriei din Capitală, să vadă coiful și cele două brățări din aur, aduse cu avionul din Țările de Jos.

Au fost și turiști care au auzit povestea jafului, dar și români care au venit de la sute de kilometri distanță.

Vizitator: „Am auzit știrea la radio, la TV și am venit să-l vedem. Mi se pare ceva extraordinar, e istoria noastră”.

Turist: „Am venit să vedem acest obiect spectaculos. E foarte drăguț. Da, cunoaștem povestea furtului”.

Alexandru Doja, expert restaurator metal Muzeul Național de Istorie: „Clar obiectele sunt cele originale. Ca picanterie, unul din detaliile de pe obiect ar fi intervenția pe care am făcut-o eu în 2019 de reatașare a obrăzarului care în acest moment este desprins. Există fișe de conservare și fișe analitice ale obiectelor și sunt pline de detalii și există markeri pe care conservatorii și restauratorii din acest muzeu, știu că există pe obiecte. Au fost identificați cu succes”.

Comoara va fi expusă timp de 11 zile, apoi...

Corespondent PRO TV: „După data de 3 mai urmează o etapă delicată: specialiștii, în restaurarea metalelor vor încerca să readucă piesa cât mai aproape de forma inițială, fără să îi afecteze autenticitatea. Restaurarea va fi făcută chiar aici, la muzeu, de către echipe de specialiștii români și olandezi și putea dura luni întregi. Coiful are urme clare de lovituri, este ovalizat, iar un obrăzar s-a desprins. Specialiștii spun că există indicii că, la un moment dat, a fost îndoit chiar la 90 de grade”.

Autoritățile olandeze continuă cercetările și pentru cea de-a treia brățară, care nu a fost încă recuperată. În paralel în Țările de Jos a fost deschis un proces împotriva celor trei suspecți de jaf.