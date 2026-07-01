Mai mulți șoferi au căutat rute ocolitoare, după ce drumurile au devenit adevărate canale navigabile. Unii s-au aventurat în apele adânci, iar apoi s-au văzut nevoiți să-și abandoneze mașinile.

Corespondent Știrile ProTV: „Încerc să merg spre casă, dar am vrut neapărat să vă arăt cum arată străzile din București în acest moment. Aceasta este intersecția dintre Calea Moșilor spre Piața Obor. Pare că e râul Dâmbovița. Mașinile s-au oprit pentru că nu mai pot înainta în niciun fel. Apa depășește cu mult nivelul la care ar intra la motor. Văd că sunt câțiva curajoși care încearcă să intre și să avanseze prin ceea ce, în momentul de față, pare un râu în mijlocul Bucureștiului.”

Corespondent Știrile ProTV: „Pe Calea Moșilor, apa continuă să acopere o bună bucată din carosabil, iar mașinile care au reușit să intre pe această stradă au rămas complet blocate și au avut nevoie de ajutor ca să poată fi deblocate din apă.”

La Piața Iancului, în Sectorul 2, apa a acoperit carosabilul și trotuarele, ceea ce a făcut circulația imposibilă. O tânără a încercat să-și salveze autoturismul parcat pe stradă, dar nu a mai reușit. Mașina a rămas în mijlocul apei.

Tânără: „Tocmai de aceea am vrut s-o mut, dar nu am mai apucat. Mai ales că treceau mașini pe lângă mine și m-am gândit că merge și cu a mea, dar aparent.”

Pentru pietoni a fost la fel de rău.

Trecător: „Ne-a prins inundația pe stradă, mergem acasă de la muncă. E dezastru, nu e bine. (...) Nici mașinile, dacă fac comandă, nu merge nimic.”

Corespondent Știrile ProTV: „Și în Colentina tabloul este același. Străzi inundate, canale care au refulat și mașini blocate în apă. Așadar, semnele furtunii sunt vizibile în toate sectoarele din Capitală.”

Alte zone afectate au fost Drumul Taberei, Izvor și Universitate. De-a lungul serii, autoritățile au transmis mai multe mesaje RO-Alert, prin care le-au recomandat oamenilor să evite deplasările.

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