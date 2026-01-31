Timp de un an, magistrații care s-au confruntat cu agenda de deportări a lui Trump au avertizat administrația cu privire la posibile sau, mai rar, clare încălcări ale hotărârilor judecătorești. În ultimele săptămâni însă, aceste avertismente s-au transformat într-un apel public ferm, judecători din mai multe state vorbind deschis despre abuzuri sistematice de natură legală și constituțională, scrie Politico.

„În ultima lună a existat o mișcare incontestabilă a Guvernului de a sfida ordinele instanțelor sau, cel puțin, de a împinge procedurile legale la limită, în încercarea de a le refuza dreptul la un proces echitabil persoanelor care nu sunt cetățeni”, a avertizat judecătorul federal Michael Davis din Minnesota, numit de fostul președinte Bill Clinton. Instanța sa a fost suprasolicitată de dosare în urma Operațiunii Metro Surge, campania de deportări la scară largă derulată de administrația Trump în zona Minneapolis–St. Paul.

Ținta principală a frustrării judecătorilor este ICE, aflată în prima linie a eforturilor administrației de a reține și expulza rapid milioane de persoane fără cetățenie americană. Strategia fără precedent a agenției de a reține în masă persoane aflate în proceduri de deportare a generat zeci de mii de acțiuni în instanță și a fost respinsă de sute de judecători.

„ICE nu este o lege în sine”, a declarat miercuri judecătorul Patrick Schiltz, președintele instanței federale din Minnesota, într-o hotărâre în care a descris o sfidare „uimitoare” a ordinelor judecătorești, în special a celor care impuneau eliberarea unor imigranți reținuți. El a estimat, într-o evaluare conservatoare, că agenția ar fi încălcat ordinele judecătorilor din Minnesota de 96 de ori doar în această lună.

Deși atenția națională s-a concentrat asupra statului Minnesota, judecători din alte părți ale țării și-au exprimat, la rândul lor, exasperarea:

– Judecătoarea Christine O’Hearn, numită de președintele Joe Biden în New Jersey, a criticat dur administrația pentru că a ignorat ordinul său de a elibera necondiționat un bărbat din custodia ICE, impunându-i în schimb monitorizare electronică. „Pârâții au ignorat în mod flagrant ordinul acestei instanțe. Nu a fost vorba de o neînțelegere sau de lipsă de claritate; a fost o acțiune deliberată”, a scris ea într-o decizie de marți.

– Judecătorul Roy Dalton, numit de Barack Obama în Florida, a amenințat cu sancțiuni avocații administrației Trump, acuzându-i că au prezentat argumente înșelătoare pentru a susține politicile de deportare. „Nu ascundeți informații. Nu ignorați masa covârșitoare de jurisprudență relevantă ca și cum nu ar fi descoperită. Și nu trimiteți un țap ispășitor în fața acestei instanțe cu un pumn de cazuri care nu se aplică și fără argumente coerente”, a scris el într-o hotărâre de luni.

– Judecătoarea Mary McElroy, numită de Trump în Rhode Island, a decis marți că administrația i-a încălcat ordinele privind locul de detenție al unui imigrant ICE, mutat într-un centru din Massachusetts pe care ea îl declarase „complet nepotrivit”. „Instanța poate concluziona că administrația a încălcat în mod deliberat două ordine ale acestei instanțe și a prezentat în mod intenționat informații false”, a scris McElroy.

– Judecătoarea Angel Kelley, numită de Biden în Massachusetts, a constatat că ICE a mutat fără avertisment o femeie din El Salvador din statul Maine, încălcând un ordin care impunea menținerea acesteia pe loc. Transferul a făcut-o să rateze audierea în care solicita protecție împotriva deportării în El Salvador, unde susținea că se teme de violență domestică. „Faptul că ICE își semnează singură permisiunea, invocând propriile nevoi operaționale pentru transfer, nu oferă niciun confort și nicio justificare pentru ignorarea unui ordin al unei instanțe federale”, a scris Kelley miercuri.

