Acţiunile Microsoft au scăzut luni cu 1,5% la Bursa de la New York.

Investiţiile istorice în AI ale Big Tech, care ar urma să depăşească anul acesta 700 miliarde de dolari, pun presiune pe companii să compenseze majorarea costurilor în afacerile lor. Amazon şi Meta Platforms au concediat anul acesta mii de angajaţi.

Într-un memoriu trimis angajaţilor, directorul de resurse umane, Amy Coleman, a spus că AI schimbă modul în care se lucrează prin automatizarea unor operaţiuni de rutină, dar a precizat că aceste concedieri fac parte din eforturile mai ample de a realinia resursele şi structurile operaţionale cu priorităţile companiei.

„Vreau să vă spun direct că funcţiile eliminate astăzi nu vor fi înlocuite de AI. În acelaşi timp, este adevărat că schimbă modul în care se lucrează", a spus Coleman.

Microsoft a anunţat concedierile luni, după ce în primul semestru acţiunile au scăzut cu aproape 23%, cea mai slabă performanţă înregistrată vreodată în primul semestru începând din 2022.

La divizia de jocuri video Xbox vor fi concediaţi aproximativ 3.200 de angajaţi, în ceea ce directorul general al Xbox, Asha Sharma, a descris ca fiind „cea mai semnificativă restructurare" din istoria companiei. Numărul jucătorilor şi timpul petrecut cu jocurile p platformele Xbox au scăzut în ultimii ani.

Deja Microsoft a concediat mii de angajaţi de la divizia de jocuri video, după ce a finalizat achiziţionarea dezvoltatorului de jocuri Activision Blizzard, pentru 69 miliarde de dolari, în 2023.

Şi Oracle a renunţat pe plan global la aproximativ 21.000 de angajaţi în ultimul an, gigantul tehnologic american reorganizându-şi afacerea în jurul AI (inteligenţa artificială).

Compania de software şi cloud computing avea aproximativ 141.000 de angajaţi cu normă întreagă la 31 mai 2026, în scădere de la aproximativ 162.000 de angajaţi în perioada similară din 2025.

„Implementarea tehnologiilor AI în operaţiunile noastre au avut ca rezultat, şi ar putea continua să aibă ca rezultat reduceri ale numărului de angajaţi", se arată în raportul companiei.

Reducerile, care reprezintă aproximativ 13% din forţa de muncă a Oracle, fac parte dintr-o tendinţă mai amplă în rândul companiilor de tehnologie care cheltuie miliarde de dolari pentru infrastructura AI, cum ar fi centrele de date.

În ultimul an peste 100.000 de angajaţi din sectorul tehnologic au fost concediaţi, conform estimărilor firmelor care urmăresc evoluţiile de pe piaţa muncii.

Microsoft România avea în 2024 aproximativ 2.000 de angajați, majoritatea fiind localizați în hub-urile din București, Iași și Timișoara.