Văduva lui Aleksei Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi

Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, i-a cerut vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenţii războiului din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de summitul din Alaska, relatează AFP.

"Eliberaţi activiştii şi jurnaliştii ruşi, civilii ucraineni, toţi cei închişi pentru declaraţii anti-război şi postări pe reţelele de socializare", a declarat Iulia Navalnaia, într-un mesaj video postat pe canalul său de Telegram.

"Nu ştim şi nici voi nu ştiţi ce se va întâmpla după discuţiile voastre", a spus ea, adresându-se direct lui Trump şi Putin: "poate că rezultatele vor face o diferenţă. Poate că vor fi uitate într-o săptămână", a continuat ea.

"Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă, ceva ce nu poate fi anulat" pentru a face din acest summit unul "istoric": un nou schimb de prizonieri, le-a cerut ea celor doi lideri.

Kievul afirmă că mii de civili ucraineni sunt reţinuţi în Rusia şi în regiunile ocupate de Moscova în Ucraina de la invazia lansată în februarie 2022.

Rusia a restricţionat drastic libertatea presei şi libertatea de exprimare în mediul online din februarie 2022, şi a lansat urmăriri penale împotriva a sute de persoane care şi-au exprimat opoziţia faţă de războiul din Ucraina.

Mulţi opozanţi ruşi au fost nevoiţi să fugă din ţară.

"Nu are rost să pierdem ani de zile cu schimburi diplomatice", a adăugat Navalnaia, care trăieşte acum în exil.

"Din păcate, eu ştiu mai bine decât oricine costul întârzierilor" în eliberarea prizonierilor, a continuat ea, cerându-le celor doi lideri să "facă schimb de liste" cu prizonieri pentru a-i elibera.

