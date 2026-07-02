Măsura ar reprezenta cel mai clar angajament politic de până acum al Bruxelles-ului în favoarea introducerii unor restricții de vârstă la nivelul întregului bloc comunitar pentru utilizarea rețelelor sociale, după luni de presiuni din partea guvernelor naționale pentru o mai bună protejare a copiilor în mediul online, scrie Euroactiv.

Un oficial al Comisiei a avertizat că legislația nu a fost încă stabilită. Cu toate acestea, inițiativa este așteptată să deschidă calea către o legislație europeană sau alte măsuri de reglementare care să oblige platformele să împiedice deținerea de conturi de către copiii sub o anumită vârstă minimă.

Un reprezentant al unui stat membru a declarat că oficialii Comisiei au informat deja guvernele să se aștepte la un anunț în luna septembrie, ceea ce întărește așteptările că Ursula von der Leyen își va folosi discursul anual pentru a prezenta această inițiativă.

Rămâne neclar ce vârstă minimă ar urma să propună Comisia și cum ar funcționa, în practică, eventualele restricții. Guvernele naționale au avansat opțiuni diferite, de la obligativitatea acordului parental până la interdicții totale susținute de tehnologii de verificare a vârstei.

Un oficial european familiarizat cu poziția Ursulei von der Leyen a declarat că un anunț „ar putea avea loc” în timpul discursului, dar a avertizat că grupul de experți care consiliază Comisia nu și-a publicat încă recomandările.

Grupul consultativ, înființat de Ursula von der Leyen pentru a analiza modul în care copiii ar trebui protejați în mediul online, urmează să își prezinte raportul pe 13 iulie. Până atunci, „orientarea politică și pașii exacți care vor urma nu pot fi anticipați”, a spus oficialul.

Oficialii au declarat că protejarea copiilor în mediul online a devenit una dintre prioritățile definitorii ale celui de-al doilea mandat al Ursulei von der Leyen. Un reprezentant al unui stat membru a descris inițiativa drept un proiect personal al acesteia, afirmând că guvernele doresc ca Executivul european să ofere „mai multă substanță” după luni de mesaje politice pe această temă.

Presiune din partea statelor membre

Dinamica s-a accelerat pe măsură ce guvernele europene își promovează propriile restricții privind accesul copiilor la rețelele sociale. Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia au avansat deja cu măsuri naționale.

Mai multe țări din afara Uniunii au mers și mai departe. Australia a adoptat în 2024 Legea de modificare privind siguranța online (vârsta minimă pentru rețelele sociale), prima legislație de acest fel din lume, care obligă marile platforme de social media să împiedice persoanele sub 16 ani să dețină conturi. Legea a intrat în vigoare în decembrie 2025. Ursula von der Leyen a invocat în repetate rânduri această legislație ca model pentru protejarea copiilor în mediul online.

Luna trecută, guvernul Regatului Unit a anunțat planuri pentru introducerea unei interdicții similare celei din Australia privind utilizarea principalelor platforme de social media de către persoanele sub 16 ani, măsurile urmând să intre în vigoare în primăvara anului 2027. Acestea se vor adăuga actualei Legi privind siguranța online.

Irlanda, care deține în prezent președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, a făcut din siguranța copiilor în mediul online una dintre prioritățile sale și promovează o abordare unitară la nivelul UE în ceea ce privește verificarea vârstei.

„Se acumulează foarte mult impuls în această direcție”, a declarat săptămâna trecută premierul irlandez Micheál Martin. „Ne așteptăm la propuneri și idei destul de concrete și cred că există oportunitatea unei poziții europene comune privind protejarea copiilor în mediul online.”

Un diplomat a declarat că Bruxelles-ul este supus unor presiuni tot mai mari pentru a acționa înainte ca legislațiile naționale să se diferențieze prea mult între ele.

„Cu cât așteaptă mai mult, cu atât statele membre vor avea mai puțină flexibilitate pentru a-și adapta cadrele juridice”, a spus diplomatul.

Christel Schaldemose, vicepreședintă a Parlamentului European, a îndemnat-o pe Ursula von der Leyen să acționeze mai rapid.

„Nu se mișcă suficient de repede și aceasta este o problemă”, a spus Schaldemose. „Discutăm despre acest subiect de foarte mult timp.”

Ea a indicat Danemarca, care dorește să introducă obligativitatea acordului parental pentru accesul persoanelor sub 15 ani la rețelele sociale, drept dovadă că statele membre avansează indiferent de ritmul Bruxelles-ului.

Un expert în siguranța copiilor în mediul online, care urmărește activitatea grupului consultativ al Comisiei, a sugerat că perioada mai liniștită a verii ar reprezenta un moment neobișnuit pentru lansarea unei inițiative de o asemenea amploare, ceea ce face ca discursul privind Starea Uniunii din septembrie să fie un moment politic mult mai probabil pentru anunț.

Săptămâna trecută, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că există încă „mai multe opțiuni pe masă” pentru restricționarea accesului copiilor la rețelele sociale, subliniind că forma exactă a unei eventuale propuneri rămâne deschisă.