Subiecte BAC 2026 — Geografie. Astăzi se dă proba la alegere

Pentru cei care au optat pentru Geografie — în principal absolvenții de la filiera teoretică, profilul umanist, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile din filiera vocațională, cu excepția profilului militar — aceasta este ultima mare probă scrisă din sesiunea de vară.

Proba începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Când apar subiectele la Geografie BAC 2026

Subiectele și baremele de evaluare și de notare vor fi publicate oficial la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, gestionată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației.

Ca în fiecare an, primele informații neoficiale despre conținutul subiectelor pot apărea în mediul online după ora 10:30, atunci când candidații care au terminat lucrarea pot preda foile și pot părăsi sala de examen. Aceste informații nu au caracter oficial până la publicarea variantei complete pe subiecte.edu.ro.

Stirileprotv.ro urmărește în timp real desfășurarea probei și publică informațiile despre subiecte imediat ce acestea apar în spațiul public, urmând ca baremele oficiale să fie disponibile după ora 15:00.

Structura probei la Geografie — trei subiecte, trei hărți

Proba scrisă la Geografie are o structură clară și constantă de la an la an: trei subiecte obligatorii, fiecare notat cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte. Un element definitoriu al acestei probe este că fiecare subiect este construit în jurul unei hărți sau al unei reprezentări grafice.

Subiectul I este bazat pe o hartă a Europei, fie politică, fie tematică — relief, climă sau demografie. Pe hartă apar țări numerotate, capitale marcate, fluvii și munți, pe baza cărora candidații răspund la cerințe de identificare, comparație climatică sau explicare a unor fenomene geografice.

Subiectul al II-lea este centrat pe harta României. Candidații trebuie să recunoască orașe, forme de relief și râuri marcate cu cifre și să realizeze o comparație între diferite unități de relief din țară, subliniind principalele contraste dintre ele.

Subiectul al III-lea include analiza unui grafic, pe baza căruia candidații trebuie să extragă informații și să efectueze calcule relevante utilizând datele din reprezentarea grafică.

De regulă, al treilea subiect vizează și caracterizarea unui stat european sau a României în raport cu Uniunea Europeană, cu cerințe care pot include date demografice, economice sau de mediu.

La Matematică și Geografie, candidații pot folosi instrumente de desen, spre deosebire de celelalte probe scrise.