Subiecte BAC 2026 — Geografie. Astăzi se dă proba la alegere

Pentru cei care au optat pentru Geografie — în principal absolvenții de la filiera teoretică, profilul umanist, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile din filiera vocațională, cu excepția profilului militar — aceasta este ultima mare probă scrisă din sesiunea de vară.
Proba începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.
Când apar subiectele la Geografie BAC 2026
Subiectele și baremele de evaluare și de notare vor fi publicate oficial la ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, gestionată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare din cadrul Ministerului Educației.
Ca în fiecare an, primele informații neoficiale despre conținutul subiectelor pot apărea în mediul online după ora 10:30, atunci când candidații care au terminat lucrarea pot preda foile și pot părăsi sala de examen. Aceste informații nu au caracter oficial până la publicarea variantei complete pe subiecte.edu.ro.
Stirileprotv.ro urmărește în timp real desfășurarea probei și publică informațiile despre subiecte imediat ce acestea apar în spațiul public, urmând ca baremele oficiale să fie disponibile după ora 15:00.
Structura probei la Geografie — trei subiecte, trei hărți
Proba scrisă la Geografie are o structură clară și constantă de la an la an: trei subiecte obligatorii, fiecare notat cu 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu, totalul fiind de 100 de puncte. Un element definitoriu al acestei probe este că fiecare subiect este construit în jurul unei hărți sau al unei reprezentări grafice.
Subiectul I este bazat pe o hartă a Europei, fie politică, fie tematică — relief, climă sau demografie. Pe hartă apar țări numerotate, capitale marcate, fluvii și munți, pe baza cărora candidații răspund la cerințe de identificare, comparație climatică sau explicare a unor fenomene geografice.
Subiectul al II-lea este centrat pe harta României. Candidații trebuie să recunoască orașe, forme de relief și râuri marcate cu cifre și să realizeze o comparație între diferite unități de relief din țară, subliniind principalele contraste dintre ele.
Subiectul al III-lea include analiza unui grafic, pe baza căruia candidații trebuie să extragă informații și să efectueze calcule relevante utilizând datele din reprezentarea grafică.
De regulă, al treilea subiect vizează și caracterizarea unui stat european sau a României în raport cu Uniunea Europeană, cu cerințe care pot include date demografice, economice sau de mediu.
La Matematică și Geografie, candidații pot folosi instrumente de desen, spre deosebire de celelalte probe scrise.
Ce a picat la Geografie BAC 2025
La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2025, proba la Geografie s-a desfășurat pe 13 iunie. Candidații care au ieșit din sălile de examen au dezvăluit că la primul subiect a fost o hartă a Europei, la subiectul al II-lea o hartă a României, iar țara de la subiectul al III-lea a fost Franța.
Profesorii de specialitate au apreciat că subiectele au fost comparabile ca dificultate cu cele din ultimii cinci ani, cu câteva capcane: elevii trebuiau să facă deosebirea clară între cauză și consecință și să cunoască termeni precum „bilanț migratoriu".
Subiectele au fost apreciate ca având un grad de dificultate ușor spre mediu, conform evaluărilor profesorilor de specialitate.
Ce a picat la Geografie BAC 2024
La sesiunea de vară a Bacalaureatului 2024, structura a fost similară. La Subiectul I, candidații au primit o hartă a Europei cu cerințe de identificare a statelor și capitalelor și de comparare a caracteristicilor climatice ale unor state. La Subiectul al II-lea, harta României a inclus cerințe despre orașe, râuri și unități de relief, cu explicarea unor aspecte legate de industrie sau agricultură în anumite zone marcate. La Subiectul al III-lea, țara analizată a fost Germania, cu cerințe vizând date demografice, economice și poziția acesteia în Uniunea Europeană.
Programa pentru proba de Geografie
Potrivit ordinului ministerului Educației, programa la Geografie pentru examenul de Bacalaureat vizează exclusiv materia de clasa a XII-a: Europa — România — Uniunea Europeană, structurată în trei mari capitole.
Primul capitol acoperă elementele geografice de bază ale Europei și ale României: relieful major, clima, hidrografia, învelișul biopedogeografic, resursele naturale, harta politică, populația, sistemul de orașe, activitățile economice și sistemele de transport.
Al doilea capitol este dedicat României și Uniunii Europene: formarea UE și evoluția integrării europene, caracteristicile geografice, politice și economice actuale, statele membre cu prezentare generală și sintetică, România ca parte a Uniunii Europene și problema energiei.
Al treilea capitol privește Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană: problemele fundamentale ale lumii contemporane, rolul Europei, ansamblurile economice și geopolitice globale și perspectivele de evoluție.
Ce capcanele clasice îi pândesc pe candidați la Geografie
Printre greșelile cele mai frecvente la examenul de Geografie se numără confundarea capitalelor unor state europene — Berna, nu Zürich, este capitala Elvețieí; Amsterdam, nu Haga, este capitala Olandei; Lisabona, nu Porto; Stockholm, nu Göteborg. De asemenea, țările europene din afara Uniunii Europene creează probleme la fiecare sesiune, candidații confundând statele membre cu cele nemembre.
Calendarul sesiunii și publicarea rezultatelor
Proba la alegere de astăzi este urmată vineri, 3 iulie, de proba la Limba și literatura maternă, destinată candidaților care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale. Primele rezultate ale sesiunii vor fi afișate pe 7 iulie, până la ora 12:00, urmând ca rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, să fie comunicate pe 13 iulie.