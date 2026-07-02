Broșura pentru admiterea la liceu 2026. Câte locuri sunt la liceu și alte informații utile

Documentul arată pașii necesari pentru înscrierea la cursurile de zi, destinate celor care nu împlinesc 18 ani până la începerea școlii, dar și opțiunile pentru învățământul seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din promoțiile anterioare.

Broșura vine în ajutorul elevilor absolvenți de clasa a VIII-a și a părinților acestora pentru a face o alegere informată cu privire la liceul pe care îl aleg pentru a continua în sistemul de învățământ.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a lansat oficial broșura pentru admiterea la liceu 2026, un document care conține atât calendarul oficial al repartizării, regulile de calcul ale mediilor, criteriile de departajare, dar și detalii despre ofertele educaționale ale liceelor de stat și particulare.

Admiterea se face pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională , iar completarea fișelor de opțiuni se face electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților, iar repartizarea computerizată a candidaților are loc pe 22 iulie. iată tot ce trebuie să știi.

Calcularea mediilor și criteriile de departajare

Elevii claselor a VIII-a vor intra la liceu pe baza mediei de admitere, pe baza căreia se va face repartizarea computerizată. Aceasta este media aritmetică, cu două zecimale și fără rotunjire, a notelor obținute exclusiv la probele din cadrul Evaluării Naționale.

Lucrurile sunt puțin mai complicate în cazul filierelor vocaționale.

Profilul artistic și sportiv

Media se calculează după formula 3 APT+MA: 4 – MFA.

(APT reprezintă nota de la probele de aptitudini, MA este media de admitere, iar MFA este media finală de admitere).

Profilul teologic

La profilul teologic, media se calculează după formula: APT+MA:2=MFA.

(APT reprezintă nota de la probele de aptitudini, MA este media de admitere, iar MFA este media finală de admitere)

Profil militar

La profilul militar, media îmbină notele de la verificarea cunoștințelor și media de admitere, iar formula de calcul este: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA (unde MA reprezintă media de admitere, NP reprezintă nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică, iar MFA reprezintă media de admitere finală.

Criterii de departajare

Elevii cu mediile perfect egale vor fi repartizați după ce comisiile vor analiza, în ordine, următoarele criterii: media generală de absolvire a claselor V-VIII , nota la proba de limba și literatura română de la Evaluarea Națională și nota la proba de matematică din cadrul aceluiași examen.

Cum completezi fișele de înscriere la liceu

Completarea fișelor de înscriere la liceu este primul pas în procesul de admitere la liceul. Sunt foarte importante ordinea și corectitudinea opțiunilor, pentru că de ele depind liceul la care ajunge un elev.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București atrage atenția că numărul insuficient de opțiuni sau trecerea greșită a codurilor poate duce la situații în care elevi cu medii mari nu sunt repartizați la liceele dorite.

Fiecare opțiune se trece pe fișă sub forma unui cod format din șase cifre, care corespunde unui liceu și unei specializări. Codurile trebuie introduse în ordinea preferințelor, de la cea mai dorită opțiune până la cele mai puțin dorite.

Algoritmul de repartizare computerizată parcurge lista exact în această ordine și oprește procesarea la prima opțiune la care media elevului permite admiterea, conform limitelor din anul anterior.

Nu există un număr maxim de opțiuni care pot fi completate, iar recomandarea este ca elevii să treacă cât mai multe variante pentru a reduce riscul de a rămâne fără un loc dorit sau de a fi repartizați într-o opțiune nedorită.

O atenție specială trebuie acordată claselor bilingve sau celor cu predare în limbile minorităților naționale.

Codurile pentru aceste clase pot fi introduse doar dacă elevul a susținut și a promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă. În lipsa acestei condiții, opțiunea este anulată automat în procesul de repartizare.

Există și situații speciale în care pot fi acordate echivalări sau excepții, cum ar fi nota 10 din oficiu pentru candidații care dețin certificate lingvistice internaționale echivalate (nivel minim A2) sau pentru cei cu rezultate la olimpiade naționale în domeniul limbilor.

Pentru a nu face greșeli, fișa trebuie completată cu atenție, iar diriginții vor ajuta la acest lucru, însă este datoria părinților și a elevilor să verifice cu atenție corectitudinea fiecărui cod și ordinea opțiunilor, pentru că ele determină direct rezultatul final al repartizării la liceu.

Calendar Evaluare Națională 2026

• 8-12 iunie 2026: înscrierea candidaților (se face automat, prin școala unde ai fost înscris)

• 12 iunie 2026: încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a. Din momentul ăsta, timpul e dedicat exclusiv pregătirii.

Probele scrise

• 22 iunie 2026: Limba și literatura română (proba scrisă)

• 24 iunie 2026: Matematică (proba scrisă)

• 26 iunie 2026: Limba și literatura maternă (doar pentru elevii din învățământul în limbile minorităților naționale)

• 31 iunie 2026: afișarea rezultatelor inițiale

• 1-3 iulie 2026: vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor

• 4-7 iulie 2026: soluționarea contestațiilor

• 8 iulie 2026: afișarea rezultatelor finale

Calendar Admitere Liceu 2026

• 9 iulie 2026: publicarea ierarhiei județene a absolvenților în funcție de media EN

• 13-20 iulie 2026: completarea fișelor de opțiuni (în format electronic, cu sprijinul diriginților și părinților)

• 22 iulie 2026: prima repartizare computerizată

• 23-28 iulie 2026: depunerea dosarelor la liceul unde ai fost repartizat

• 31 iulie 2026: începerea celei de-a doua etape de repartizare (pentru elevii nerepartizați sau care nu au depus dosarul)