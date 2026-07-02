Rusia a suspendat traficul prin mai multe puncte de trecere a frontierei feroviare cu Finlanda, Estonia și Letonia începând de miercuri, a declarat Moscova.

Ordinul Kremlinului, emis marți, nu a precizat motivul închiderilor, precizează Euronews.com.

Declarația menționează doar o „suspendare temporară” a circulației persoanelor, vehiculelor, mărfurilor și încărcăturilor prin anumite puncte de trecere feroviare de-a lungul unor secțiuni ale frontierei de stat ruse.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a primit instrucțiuni să notifice Finlanda, Estonia și Letonia cu privire la această decizie.

Cel mai mare număr de închideri va viza granița cu Finlanda, inclusiv punctele de control feroviare de la Vyborg, Vartsilya, Lyuttya, Sankt Petersburg-Finlandsky și Svetogorsk.

Traficul feroviar va fi, de asemenea, suspendat la punctul de control Pechory-Pskov de la granița ruso-estonă și la punctul de control Pytalovo de la granița cu Letonia.

De ce ar închide Rusia punctele de trecere a frontierei

Cu câteva zile în urmă, Finlanda a anunțat planuri de colaborare cu firma americană de apărare Lockheed Martin pentru construirea, la Tampere, a primului centru de întreținere din Europa pentru sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS).

Vestea a stârnit furie și amenințări în Rusia, primul vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare din Duma de Stat rusă, Aleksey Zhuravlyov, acuzând Finlanda că devine „o a doua Ucraină” și amenințând deschis că Moscova dispune de puterea militară necesară pentru a distruge jumătate din țară.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, Finlanda și-a consolidat semnificativ poziția de apărare pe fondul escaladării provocărilor rusești.

Granița cu Rusia este închisă din 2023, iar Helsinki a acuzat Moscova că orchestrează operațiuni hibride și își extinde infrastructura militară de-a lungul graniței.

Potrivit unei recente anchete daneze, Rusia își consolidează semnificativ prezența militară la granița cu NATO, în pregătirea unui potențial război viitor cu Alianța.

Posibilă mobilizare în Rusia

Un alt motiv pentru decizia bruscă de a închide punctele de trecere a frontierei feroviare îl reprezintă zvonurile privind o viitoare mobilizare în Rusia.

Autoritățile ruse ar discuta despre un nou val de mobilizare încă din această toamnă. Conform unor informații, acesta ar putea fi anunțat în octombrie, după alegerile pentru Duma de Stat, camera inferioară a parlamentului rus. Votul este programat pentru perioada 18-20 septembrie.

Comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Syrskyi, a declarat, de asemenea, că Rusia ar putea recurge la un nou val de mobilizare în această toamnă, făcând referire, la rândul său, la scrutinul din septembrie.

Potrivit oficialilor de la Kiev, Moscova se pregătește să mobilizeze zeci de mii de soldați noi pentru a compensa pierderile tot mai mari suferite pe câmpul de luptă.

Primul val al ceea ce Moscova a numit „mobilizare parțială”, din septembrie 2022, a stârnit proteste și i-a determinat pe sute de mii de ruși să fugă în străinătate. De atunci, Kremlinul a evitat această măsură, având în vedere cât de nepopulară este și modul în care ar putea declanșa nemulțumiri în rândul societății.