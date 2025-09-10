Ursula von der Leyen, șefa CE, vine în Parlamentul European pentru discursul despre starea Uniunii

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află însă sub o presiune puternică. Pare să fi supărat pe toată lumea, aşa că un discurs care în mod normal ar fi fost unul de rutină se va transforma în ceva cu totul diferit, consideră POLITICO, citat de News.ro.

Ursula von der Leyen se pregăteşte să înfrunte, de la ora locală 9:00 (10:00, ora României) un Parlament European furios şi indisciplinat, care doreşte să-şi exprime lunga listă de nemulţumiri, pe lângă ascultarea planurilor sale pentru viitor.

În urmă cu nouă luni, preşedinta Comisiei Europene rostea discursul inaugural al celui de-al doilea mandat al său, iar Uniunea Europeană îşi schimba cursul, confruntată cu noi realităţi.

Când preşedinta Comisiei Europene va ţine miercuri primul său discurs privind starea Uniunii Europene din cel de-al doilea mandat, criticii o vor acuza că a slăbit Europa vânzându-i-o lui Donald Trump printr-un acord comercial dezechilibrat, că a abandonat fermierii prin aprobarea unui acord cu America de Sud, că a destrămat politicile de combatere a schimbărilor climatice şi că a păstrat tăcerea cu privire la Gaza - pentru a numi doar câteva dintre nemulţumirile care se acumulează.

Discursul, consideră POLITICO, este mai puţin un nou început pentru noul an politic şi mai mult o operaţiune de salvare.

Nemulțumiri profunde la adresa Ursulei von der Leyen

La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află sub o presiune puternică – din partea Parlamentului ales democratic, din interiorul structurii mai largi a UE şi din partea evenimentelor globale.

Grupurile politice care timp de decenii au fost prietenoase cu preşedinţii de centru-dreapta ai Comisiei Europene pun acum la îndoială aceste alianţe. Forţele de dreapta în ascensiune cer politici mai dure în probleme precum migraţia şi mediul şi văd UE ca pe un sac de box convenabil.

Liderii SUA şi Rusiei au tulburat multe lucruri care păreau odată certe cu privire la locul Europei în lume.

„A fost o vară proastă pentru Europa”, a declarat Bas Eickhout, copreşedinte al Verzilor în Parlamentul European, un grup politic diferit de cel al lui von der Leyen, dar care a votat-o în funcţie. „Ceea ce dorim în mod clar ca mesaj din partea preşedintelui Comisiei este că lucrurile trebuie să se schimbe”, spune politicianul ecologist.

„Ne aşteptăm la o conducere clară din partea executivului”, a declarat Valérie Hayer, şefa grupului liberal Renew Europe, pentru POLITICO. „Europa nu îşi poate permite stagnarea instituţională sau blocajul”, subliniază ea.

Această aparentă lipsă de leadership i-a consternat pe politicienii de toate culorile şi de aceea sunt gata să se năpustească asupra lui von der Leyen personal. În rândul membrilor Comisiei şi ai Parlamentului, rănile sunt încă proaspete după moţiunea de cenzură împotriva lui von der Leyen din iulie.

Grupurile de la extremele spectrului politic plănuiesc deja o altă moţiune încă din octombrie – o manifestare fără precedent de opoziţie faţă de un preşedinte al Comisiei.

