Ursula von der Leyen, șefa CE, vine în Parlamentul European pentru discursul despre starea Uniunii

Stiri externe
10-09-2025 | 07:21
Ursula von der Leyen
Getty

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va rosti miercuri, în Parlamentul European, discursul anual despre starea Uniunii, în care va prezenta principalele priorităţi şi viziunea UE pentru anul următor.

autor
Adrian Popovici

La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află însă sub o presiune puternică. Pare să fi supărat pe toată lumea, aşa că un discurs care în mod normal ar fi fost unul de rutină se va transforma în ceva cu totul diferit, consideră POLITICO, citat de News.ro.

Ursula von der Leyen se pregăteşte să înfrunte, de la ora locală 9:00 (10:00, ora României) un Parlament European furios şi indisciplinat, care doreşte să-şi exprime lunga listă de nemulţumiri, pe lângă ascultarea planurilor sale pentru viitor.

În urmă cu nouă luni, preşedinta Comisiei Europene rostea discursul inaugural al celui de-al doilea mandat al său, iar Uniunea Europeană îşi schimba cursul, confruntată cu noi realităţi.

Când preşedinta Comisiei Europene va ţine miercuri primul său discurs privind starea Uniunii Europene din cel de-al doilea mandat, criticii o vor acuza că a slăbit Europa vânzându-i-o lui Donald Trump printr-un acord comercial dezechilibrat, că a abandonat fermierii prin aprobarea unui acord cu America de Sud, că a destrămat politicile de combatere a schimbărilor climatice şi că a păstrat tăcerea cu privire la Gaza - pentru a numi doar câteva dintre nemulţumirile care se acumulează.

Citește și
Ursula von der Leyen nicusor dan
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Discursul, consideră POLITICO, este mai puţin un nou început pentru noul an politic şi mai mult o operaţiune de salvare.

Nemulțumiri profunde la adresa Ursulei von der Leyen

La doar 10 luni de la începutul celui de-al doilea mandat la conducere, von der Leyen se află sub o presiune puternică – din partea Parlamentului ales democratic, din interiorul structurii mai largi a UE şi din partea evenimentelor globale.

Grupurile politice care timp de decenii au fost prietenoase cu preşedinţii de centru-dreapta ai Comisiei Europene pun acum la îndoială aceste alianţe. Forţele de dreapta în ascensiune cer politici mai dure în probleme precum migraţia şi mediul şi văd UE ca pe un sac de box convenabil.

Liderii SUA şi Rusiei au tulburat multe lucruri care păreau odată certe cu privire la locul Europei în lume.

„A fost o vară proastă pentru Europa”, a declarat Bas Eickhout, copreşedinte al Verzilor în Parlamentul European, un grup politic diferit de cel al lui von der Leyen, dar care a votat-o în funcţie. „Ceea ce dorim în mod clar ca mesaj din partea preşedintelui Comisiei este că lucrurile trebuie să se schimbe”, spune politicianul ecologist.

„Ne aşteptăm la o conducere clară din partea executivului”, a declarat Valérie Hayer, şefa grupului liberal Renew Europe, pentru POLITICO. „Europa nu îşi poate permite stagnarea instituţională sau blocajul”, subliniază ea.

Această aparentă lipsă de leadership i-a consternat pe politicienii de toate culorile şi de aceea sunt gata să se năpustească asupra lui von der Leyen personal. În rândul membrilor Comisiei şi ai Parlamentului, rănile sunt încă proaspete după moţiunea de cenzură împotriva lui von der Leyen din iulie.

Grupurile de la extremele spectrului politic plănuiesc deja o altă moţiune încă din octombrie – o manifestare fără precedent de opoziţie faţă de un preşedinte al Comisiei.

Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

Sursa: News.ro

Etichete: Comisia Europeana, ursula von der leyen, parlamentul european,

Dată publicare: 10-09-2025 07:21

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
NEWS ALERT Florinel Coman, clipe de coșmar în Qatar! O bombă a explodat lângă hotelul în care e cazat
Citește și...
Nicuşor Dan: „Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”
Stiri Politice
Nicuşor Dan: „Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, în cadrul declaraţiilor comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România îşi doreşte ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră.

Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, în România. Șefa UE, mesaj ferm la baza Mihail Kogălniceanu: „Dragă Nicușor, sunteți puternici”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită, luni, de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța.

Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles
Stiri externe
Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles

Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.

Recomandări
Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă
Stiri externe
Polonia a doborât mai multe drone rusești care i-au invadat spațiul aerian. Armata poloneză, în alertă maximă

Noapte albă la granița estică a NATO, în Polonia, după ce mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării. Varșovia a ridicat de la sol mai multe aeronave de luptă, care au deschis focul asupra aparatelor de zbor ale Moscovei.

Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE
Stiri actuale
Apărare pe datorie. România primește a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene prin programul SAFE

România a primit a doua cea mai mare alocare de împrumuturi europene pentru apărare – aproape 17 miliarde de euro, prin programul SAFE.  

Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană
Stiri Sociale
Trei din zece români nu au cont bancar. Experții avertizează că obiceiul plăților cash alimentează economia subterană

Mulți români preferă să își țină banii în portofel să câștige cash și să plătească tot așa.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 09 Septembrie 2025

45:59

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 09 Septembrie 2025

01:31:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
09 Septembrie 2025

01:45:59

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28