Ursula Von der Leyen: Europa, SUA şi NATO şi-au întărit poziţiile comune cu privire la Ucraina

Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen a declarat că videoconferința cu lideri europeni, Trump și Zelenski a vizat consolidarea alianței înaintea întâlnirii de vineri din Alaska, potrivit EFE.

"Astăzi, Europa, Statele Unite şi NATO şi-au consolidat punctele comune pentru Ucraina. Vom menţine o coordonare strânsă", a scris Von der Leyen pe reţelele sociale după ce a participat la întâlnirea virtuală organizată de cancelarul german, Friedrich Merz.

Preşedinta CE a subliniat că a fost o "conversaţie excelentă" în care liderii europeni, american şi ucrainean au schimbat informaţii despre întâlnirea din Alaska între preşedintele SUA, Donald Trump şi preşedintele rus, Vladimir Putin, programată să aibă loc vineri, la Anchorage.

"Nimeni nu îşi doreşte pacea mai mult decât noi: o pace justă şi durabilă", a scris Von der Leyen, reiterând mesajul pe care Bruxelles-ul l-a transmis după ce Washingtonul a anunţat întâlnirea dintre cei doi lideri, la care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski nu a fost invitat.

În această după-amiază, convocaţi de cancelarul Merz, lideri din Finlanda, Franţa, Italia, Regatul Unit şi Polonia, precum şi preşedinta Comisiei Europene, preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au avut o întâlnire virtuală cu preşedintele Zelenski, menită să coordoneze poziţia lor înainte de întâlnirea din Alaska.

După această întâlnire, cancelarul german şi preşedintele ucrainean au avut o altă întâlnire virtuală cu Donald Trump pentru a transmite această poziţie liderului american.

