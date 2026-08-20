„Astăzi, România a distrus o dronă navală care transporta explozibili în apropierea platformei sale „Neptun Deep” din Marea Neagră. Se desfășoară o campanie de amenințări din ce în ce mai intensă, care îi neliniștește pe cetățenii noștri și urmărește să divizeze Uniunea noastră. Este vorba de un război hibrid”, a scris președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un mesaj pe platforma X, potrivit news.ro.

Potrivit Ursulei von der Leyen, misiunea fondatoare a Uniunii Europene este menținerea păcii, iar în prezent acest obiectiv presupune și capacitatea de a descuraja provocările și agresiunile.

UE își intensifică producția de sisteme antidronă

„Agenda noastră „Readiness 2030” mobilizează până la 800 de miliarde de euro. Prin Inițiativa europeană de apărare împotriva dronelor și programul „Eastern Flank Watch”, intensificăm producția în Europa pentru a furniza capacitățile de care au nevoie statele membre. Astfel, putem răspunde amenințărilor emergente cu rapiditate, unitate și hotărâre”, mai transmite președinta Comisiei Europene.

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat joi că o dronă marină a fost distrusă de Armata Română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc, în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră.

Inițial, ministrul afirma că drona era încărcată cu explozibil, însă această informație a fost ulterior eliminată din postarea sa.

„Am primit confirmarea oficială că nu este de proveniență ucraineană”, a precizat Miruță.

Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că drona era în derivă.