O echipă care desfășura cercetări împreună cu National Geographic Pristine Seas instala sisteme de camere subacvatice cu momeli, cunoscute și sub denumirea de BRUV, în largul insulei Apolima din Samoa, relatează Yahoo.com.

Atunci au reușit să surprindă imagini cu rarul rechin-leopard, sau Stegostoma tigrinum.

Deși această specie aflată în pericol de dispariție a mai fost surprinsă de camere, aceasta este pentru prima dată când rechinul a fost înregistrat în apele Samoa.

Rapoarte anterioare sugerau că specia ar putea fi întâlnită ocazional în zonă, însă cercetătorii spun că aceste imagini reprezintă prima dovadă verificabilă că rechinul se găsește și în apropierea insulelor Samoa.

Dincolo de faptul că oferă dovezi suplimentare cu privire la aria de răspândire a rechinului, imaginile ilustrează și importanța utilizării camerelor în cercetarea faunei sălbatice.

BRUV-urile sunt camere fără operator, prevăzute cu momeli, care sunt de obicei lăsate în ocean timp de aproximativ o oră, pentru a documenta animalele care ar putea fi mai speriate în prezența oamenilor.

Impresionant este faptul că rechinul-zebră a fost surprins chiar la prima instalare a unei camere de către echipă în această regiune, la începutul verii.

„O singură instalare a unei camere poate dezvălui ceva cu totul neașteptat și poate adăuga o piesă importantă la înțelegerea distribuției unei specii”, a declarat Jett Walker, cercetător în cadrul National Geographic Pristine Seas.

Rechinul-leopard este un rechin care se deplasează lent și care se găsește de obicei pe funduri nisipoase, deoarece preferă să se hrănească cu gasteropode și moluște bivalve, precum melci, scoici și midii. Imaginile aduc însă și dovezi tot mai numeroase că acești rechini pot fi întâlniți și în recifele de corali.

Faptul că rechinul a fost surprins cu succes chiar la prima utilizare a unei camere cu momeală în această regiune le oferă cercetătorilor și un „început promițător” pentru activitatea lor de aici.

National Geographic Pristine Seas combină realizarea de filme și fotografia subacvatică cu cercetarea științifică. Activitatea grupului a contribuit deja la sprijinirea înființării a 31 de rezervații marine protejate.

Imaginile nu contribuie doar la conservare – ele se adaugă unui număr tot mai mare de dovezi care arată cât de utile pot fi camerele-capcană pentru cercetarea și conservarea faunei sălbatice.