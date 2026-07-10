"Acesta este un pas binevenit în lupta împotriva fraudei şi corupţiei. Poporul Ungariei va avea acum o garanţie pentru a se asigura că fondurile UE funcţionează în interesul său", a apreciat Ursula von der Leyen într-un comunicat.

Şefa executivului european a declarat în luna mai că, în urma unei întâlniri cu noul prim-ministru al Ungariei, Peter Magyar, Uniunea Europeană va debloca 16,4 miliarde de euro pentru Budapesta, bani care fuseseră reţinuţi anterior din cauza preocupărilor legate de corupţie.

Până în prezent, 24 dintre cele 27 de ţări membre ale UE participă la EPPO. Excepţiile sunt Irlanda, Danemarca şi, până acum, Ungaria.