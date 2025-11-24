Actorul Udo Kier a murit la 81 de ani

Udo Kier, actorul german care a apărut în 275 de roluri în cinematografia de la Hollywood și cea europeană, a murit la vârsta de 81 de ani.

Kier a murit duminică dimineață, a declarat partenerul său, Delbert McBride, pentru Variety. Actorul a decedat într-un spital din Palm Springs, California, a anunțat pe rețelele de socializare prietenul său, fotograful Michael Childers. Nu a fost comunicată cauza morții.

Cunoscut pentru privirea sa pătrunzătoare, Kier a interpretat frecvent răufăcători, monștri și personaje sinistre, a jucat de mai multe ori vampiri și naziști. A jucat în filme, seriale TV, videoclipuri muzicale și jocuri video și a fost uneori catalogat drept actor de caracter, datorită rolurilor sale memorabile atât în cinematografia europeană, cât și la Hollywood.

„Îmi plac filmele de groază,” a spus el odată, „pentru că, dacă joci roluri mici sau apari ca invitat în filme, e mai bine să fii rău și să sperii oamenii decât să fii băiatul care lucrează la poștă și se duce acasă la soția și copiii lui. Publicul își va aminti mai bine de tine.”

Kier spunea adesea că cariera lui a fost modelată de întâmplare. S-a așezat în avion lângă regizorul lui Andy Warhol, Paul Morrissey, care l-a distribuit în rolul lui Frankenstein în „Flesh for Frankenstein” din 1973, apoi în rolul lui Dracula în „Blood for Dracula” din 1974.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













