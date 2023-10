Unul din camioanele cu ajutoare umanitare care au intrat în Gaza era plin cu sicrie. Israelul a anunțat cât va dura războiul

După două săptămâni de când Hamas a lansat atacurile sângeroase în Israel, peste 1.400 de israelieni au fost uciși, iar numărul palestinienilor care au murit în bombardamentele asupra fâșiei Gaza a ajuns la 4.400.

În aclamațiile egiptenilor, un convoi de 20 de camioane cu alimente, apă și medicamente au intrat - în sfârșit - în Fâșia Gaza. Doar 20 de camioane, deși mai mult de 150 așteaptă la graniță.

Iar punctul de trecere a frontierei Refah - singura graniță cu Gaza care nu este controlată de Israel, a rămas deschis doar câteva minute. A fost din nou închis imediat după ce convoiul de 20 de camioane a ajuns pe teritoriul palestinian. Unul transporta sicrie.

Nicio cisternă cu carburant nu era în acest convoi. Deși este nevoie disperată de combustibil pentru generatoarele electrice, dar și pentru pompele de apă, dat fiind că în unele părți din Gaza nu mai există deloc apă.

Cele 20 de camioane cu ajutoare, o ”picătură în ocean” față de nevoile palestinienilor

Cindy McCain: ”Câte alimente de la World Food Programme sunt în camioanele care au ajuns în Gaza? 60.000 tone metrice. Care ar ajunge pentru 40.000 de oameni într-o săptămână. Nu e mult, dar măcar este un început”.

Oricum, convoiul de ajutoare care a putut intra în fâșia Gaza este o "picătură în ocean", față de nevoia uriașă - potrivit ONU.

”Ne-au cerut să evacuăm pe la 20.30 - 21.00 noaptea. Am fugit pe străzi... Apoi israelienii au început bombardamentele non stop, până la 7 dimineața. Puteți vedea distrugerile... Nu putem scoate oamenii de sub dărmături. Ambulanțele nu pot ajunge aici. Îi auzim cum strigă de sub dărmături, dar nu-i putem scoate afară”.

Daniel Hagari, purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene: ”Situația umanitară din Gaza este sub control. Le cerem în continuare insistent rezidenților din Gaza să se mute spre sud, pentru siguranța lor. Ajutorul umanitar care intră în Gaza va ajunge acolo (în partea de sud). Vom intensifica atacurile asupra țintelor Hamas din nordul Fâșiei Gaza, în etapele următoare ale războiului”.

Ministrul israelian al Apărării: ”Suntem în război pentru că nu am avut de ales”

O organizație umanitară palestiniană susține că a fost avertizată de forțele israeliene să evacueze un spital din Gaza "imediat", în perspectiva unor noi lovituri aeriene. Însă la spitalul Al Quds se află acum mai mult de 400 de pacienți și 12.000 de refugiați, care s-au mutat în interiorul Fâșiei Gaza.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: ”Suntem în război pentru că nu am avut de ales. Nu este ceva ce noi am cerut. Ei ne-au impus un război. Vom acționa oriunde și oricât va fi necesar și vom câștiga acest război. Vom întoarce totul la 180 de grade - ziua atacului (Hamas) va fi amintită ca ziua care a marcat începutul distrugerii finale și complete a organizației teroriste Hamas”.

Între timp, noi imagini din satelit surprind mobilizarea masivă cu sute de tancuri și vehicule blindate la frontiera cu Gaza - gata pentru invazia terestră. Operațiunea ar putea avea loc poate chiar în zilele următoare, consideră unii analiști.

Yoav Gallant, ministrul israelian al Apărării: ”Vor fi trei etape principale: în primul rând, vom distruge organizația Hamas, vom elimina infrastructura militară și guvernamentală. Nu va fi ușor, se va păti un tribut, vom avea nevoie de sprijinul tuturor celor din armată. Următoarea etapă, care va dura mai mult timp, va fi stabilizarea sistemului și, în cele din urmă, la un moment dat, vom ajunge în punctul în care acolo va exista un regim de securitate complet diferit".

Ministrul Apărării spune clar că Israelul nu vrea să ocupe Gaza

Ministrul Apărării Yoav Gallant este primul oficial care a recunoscut - în mod deschis - că Israelul se va confrunta probabil cu o insurgență Hamas prelungită, care va folosi tactici de război de gherilă, chiar și după ce va fi "câștigată" invazia terestră iminentă.

În plus, Gallant a spus mai clar decât orice alt oficial că Israelul nu vrea să recucerească și să ocupe permanent Gaza.

James Cleverly, ministrul britanic de Externe: ”Am vorbit direct cu guvernul israelian despre datoria lor de a respecta dreptul internațional și despre importanța protejării vieților civililor în Gaza, în ciuda circumstanțelor incredibil de dificile. Am cerut disciplină, profesionalism și reținere din partea armatei israeliene”.

Liderii a 12 state arabe și europene s-au întâlnit în Egipt pentru a discuta criza - dar nu sunt mari așteptări de la acest summit - mai ales că lipsesc actori cheie - Iranul și Israelul.

