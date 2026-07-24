„Conturile TikTok pentru adolescenți au peste 50 de măsuri de confidențialitate și securitate configurate implicit, în conformitate cu sfaturile experților, din momentul în care sunt create”, a răspuns un purtător de cuvânt al platformei, subliniind că aplicația este una dintre puținele care interzic anumite funcții pentru utilizatorii mai tineri, cum ar fi mesageria directă, potrivit Agerpres.

„Împărtășim obiectivul de a proteja minorii online și suntem hotărâți să ne continuăm procesul solid de îmbunătățire continuă”, a adăugat compania, care dă asigurări că va continua să colaboreze „constructiv” cu Comisia.

TikTok, deținută de compania chineză ByteDance, a implementat setări specifice pentru tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani pentru a-i proteja de internauții rău intenționați.

În mod implicit, conturile lor sunt setate în modul privat, cel mai protector statut, cu funcții mai cuprinzătoare, accesibile de la vârsta de 16 ani.

Cu toate acestea, minorii își pot comuta conturile în modul „public” în orice moment, subliniază Bruxellesul, permițând oricui să le vadă postările.

Bruxellesul avertizează asupra riscurilor pentru minori

Acest lucru prezintă riscuri de hărțuire cibernetică și expune utilizatorii la contacte nesolicitate, inclusiv din partea unor persoane rău intenționate.

Chiar și în modul privat, astfel de riscuri persistă, prin funcții de urmărire și liste de urmăritori, care pot permite accesul la fotografii de profil și conturi menite să rămână private, avertizează Comisia Europeană.

Toate aceste situații contravin obligațiilor care decurg din DSA (Digital Services Act), avertizează Bruxellesul, care investighează respectarea de către TikTok a acestor reguli încă din februarie 2024.

„În conformitate cu DSA, platformele accesibile minorilor trebuie să garanteze un nivel ridicat de confidențialitate și securitate”, reamintește Comisia Europeană.

Ea adaugă faptul că a concluzionat „în mod preliminar” că „setările conturilor de TikTok nu îndeplinesc aceste obligații, deoarece expun prea mult conturile și conținutul utilizatorilor minori”.

Prin urmare, Bruxellesul solicită TikTok să își modifice setările conturilor pentru a se conforma obligațiilor sale.

Dacă nu este mulțumită, Comisia ar putea impune, în cele din urmă, o amendă potențial ridicată, de până la 6% din cifra de afaceri globală a companiei, așa cum este permis de DSA în cazurile de încălcare gravă.

UE pregătește noi măsuri pentru protejarea copiilor online

Bruxellesul solicitase deja TikTok, la începutul acestui an, să elimine din interfața sa funcțiile despre care consideră că dau prea multă „dependență”, ca parte a anchetei sale deschise în 2024.

Acestea sunt mecanisme care „ar putea dăuna bunăstării fizice și mentale” a utilizatorilor, în special a minorilor, încurajându-i să deruleze conținut și să își verifice telefoanele în mod compulsiv, inclusiv noaptea. Aceasta include derularea nelimitată a conținutului („scrolling”), redarea automată a videoclipurilor și notificările „push”.

Aceste acțiuni fac parte dintr-o ofensivă europeană mai amplă de protejare a minorilor online.

În acest cadru, UE are în vedere introducerea unui acces treptat și eșalonat pentru copii și adolescenți la platformele online, pentru a proteja bunăstarea fizică și mentală a acestora, așa cum au recomandat experți europeni luna aceasta.

Comisia s-a angajat să facă propuneri pe această temă „după vară”.