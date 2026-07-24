Conflictul a început în momentul în care pasagerul de 43 de ani ar fi aprins o țigară în microbuz, iar șoferul i-a spus ferm că nu are voie să fumeze în mașină.

După ce a coborât din mașină, bărbatul s-ar fi întors și l-ar fi înjunghiat de două ori pe șofer, cu un briceag. Loviturile, una în abdomen și alta în spate, i-au provocat răni grave victimei. Șoferul a fost transportat de urgență la spital și operat, iar medicii spun că va avea nevoie de peste o lună de îngrijiri medicale.

Agresorul a fost reținut, iar magistrații de la Tribunalul Buzău l-au arestat preventiv pentru 30 de zile. Suspectul este cercetat pentru tentativă de omor.