OpenAI a lansat o platformă specială de sănătate în ChatGPT. Ce este noua funcție Health

Health în ChatGPT este lansată pentru utilizatorii din Statele Unite. Puteți alege să conectați în mod securizat Apple Health și dosarele medicale compatibile, astfel încât ChatGPT să vă ajute să înțelegeți informațiile medicale în context, să urmăriți schimbările apărute în timp și să aveți conversații mai bine informate și mai personalizate, potrivit openai.com.

Însă, atât oficialii OpenAI, cât și experții atrag atenția că Health în ChatGPT este un instrument de informare și sprijin, nu un înlocuitor al consultului medical sau al unui diagnostic pus de un specialist. Pentru deciziile privind sănătatea, utilizatorii sunt sfătuiți să consulte întotdeauna un medic și să verifice informațiile importante din surse medicale autorizate.

În fiecare săptămână, peste 300 de milioane de persoane folosesc ChatGPT pentru întrebări legate de sănătate – de la interpretarea rezultatelor analizelor și pregătirea pentru consultații medicale până la înțelegerea explicațiilor oferite de medic sau construirea unui stil de viață mai sănătos. Totuși, informațiile relevante sunt adesea răspândite între portaluri medicale, dosare clinice, aplicații și dispozitive purtabile, ceea ce face dificilă obținerea unei imagini complete asupra stării de sănătate.

Cu acordul dumneavoastră, ChatGPT poate utiliza informațiile relevante conectate în Health pentru a compara un rezultat nou cu analize anterioare, pentru a rezuma schimbările survenite de la ultima consultație sau pentru a analiza modul în care somnul, activitatea fizică și antrenamentele se raportează la rutina dumneavoastră. Astfel, nu mai este necesar să colectați, să încărcați sau să explicați de fiecare dată aceleași informații, ceea ce vă ajută să fiți mai bine informat, să adresați întrebări mai relevante și să aveți un rol mai activ în gestionarea propriei sănătăți, fără a înlocui îngrijirea oferită de profesioniștii din domeniul medical.

GPT-5.5 Instant a adus capabilități avansate de interpretare medicală tuturor utilizatorilor planului gratuit, iar GPT-5.6 Sol dezvoltă aceste performanțe prin rezultate și mai bune în gestionarea întrebărilor complexe.

Health este construită cu mai multe niveluri de protecție a confidențialității și securității. Dosarele medicale conectate, informațiile din Apple Health și conversațiile care utilizează aceste date nu sunt folosite pentru antrenarea modelelor fundamentale și nici pentru personalizarea reclamelor. Funcția începe să fie disponibilă pentru utilizatorii autentificați în ChatGPT, cu vârsta de cel puțin 18 ani, din Statele Unite, pe web și iOS, pentru planurile Free, Go, Plus și Pro. Pentru a începe, deschideți secțiunea Health din bara laterală a ChatGPT. În prezent, Health nu este disponibilă în Codex.

Ce spun utilizatorii din etapa de testare

„Cel mai util lucru a fost faptul că informațiile medicale disparate au fost transformate într-un istoric pe care îl pot înțelege și explica. Am mai multe afecțiuni care se suprapun, iar ChatGPT m-a ajutat să le conectez într-o cronologie clară, să înțeleg termenii medicali într-un limbaj accesibil și să creez rezumate pe care le-am putut împărtăși unui fizioterapeut sau antrenor.

Acest lucru m-a ajutat să mă simt mai puțin copleșit de propriul istoric medical. În loc să văd doar diagnostice, rezultate imagistice și note operatorii fără legătură între ele, am reușit să înțeleg imaginea de ansamblu. Informațiile au devenit mai ușor de utilizat și mi-au oferit un limbaj mai potrivit pentru a comunica eficient cu medicii și antrenorii.”, a precizat un utilizator.

Conversații despre sănătate bazate pe informațiile dumneavoastră

La începutul acestui an a fost lansată o experiență dedicată sănătății pentru un grup restrâns de utilizatori, care necesita accesarea unei secțiuni separate din ChatGPT. Testele au arătat însă că întrebările despre sănătate apar în mod firesc în timpul conversațiilor. De exemplu, atunci când planifică mesele sau caută rețete, utilizatorii doresc ca ChatGPT să țină cont de alergii alimentare sau restricții dietetice. Dintre persoanele care aveau acces la funcție, peste 70% dintre conversațiile despre sănătate aveau loc în afara spațiului dedicat. Existența unei secțiuni separate reprezenta astfel un pas suplimentar inutil.

Pe baza acestui feedback, puteți alege acum ca ChatGPT să utilizeze informațiile relevante conectate în Health în cadrul conversațiilor obișnuite, fără a fi necesar să începeți din secțiunea Health. Cu acordul dumneavoastră, ChatGPT poate lua în considerare informații precum medicația, rezultatele analizelor, consultațiile recente, somnul și nivelul de activitate, împreună cu obiectivele și contextul pe care le furnizați. Acest context suplimentar poate face conversațiile de zi cu zi mai utile. De exemplu, ChatGPT poate ține cont de o restricție alimentară atunci când vă recomandă un restaurant sau de o accidentare recentă atunci când planifică activități de weekend cu impact redus. Puteți adresa întrebări suplimentare, puteți adăuga context sau corecta informațiile incomplete ori neactualizate.

Health, disponibilă în bara laterală din stânga, rămâne spațiul principal pentru conectarea și administrarea informațiilor medicale, vizualizarea datelor și tendințelor recente, explorarea sugestiilor de întrebări, consultarea dosarelor sincronizate și revenirea la conversațiile anterioare despre sănătate.

Îmbunătățirea inteligenței medicale împreună cu medicii

GPT-5.5 Instant, disponibil utilizatorilor planului gratuit, a înregistrat progrese importante în recunoașterea situațiilor care necesită îngrijiri urgente, solicitarea contextului relevant, explicarea incertitudinilor și prezentarea informațiilor complexe într-un mod mai ușor de înțeles. În cele mai dificile evaluări medicale, performanțele sale au fost comparabile cu cele ale modelelor Thinking disponibile la momentul evaluării.

GPT-5.6 Sol, disponibil utilizatorilor cu abonamente plătite, este cel mai performant model OpenAI pentru conversații despre sănătate. Acesta oferă rezultate superioare în sarcinile care necesită analizarea unor informații complexe, comunicare clară și raționament atent. Modelul poate explica într-un limbaj accesibil notele medicale după o consultație, poate interpreta evoluția analizelor în timp, poate compara opțiunile prezentate de medic și vă poate ajuta să pregătiți întrebări pentru consultațiile ulterioare.

Pentru a evalua progresul, colaborarea se face cu sute de medici din întreaga lume pentru dezvoltarea unor scenarii medicale realiste și a unor criterii detaliate care definesc un răspuns de calitate. Evaluările urmăresc aspecte precum acuratețea, siguranța, calitatea comunicării, înțelegerea contextului, completitudinea informațiilor și identificarea situațiilor care necesită îndrumare către specialiști. Toate modelele GPT-5.6 au depășit performanțele GPT-5.5 în evaluarea HealthBench Professional.