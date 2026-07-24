Potrivit șefului Armatei Române, cei doi piloți din aeronava F-16 din care s-a tras asupra aparatului de zbor fără pilot (UAV) au raportat că ar fi doborât o dronă rusească Geran-2, însă raportul oficial nu a fost încă publicat.

„Piloții ne-au raportat, în urma identificării vizuale, că este vorba despre o amenințare de tip Shahed/Geran-2. Repet, în momentul în care vom avea toate detaliile tehnice, vom oferi răspunsurile necesare. Ar fi foarte greu să speculăm acum dacă drona avea sau nu încărcătură. Din experiența militară, pot spune că, nefiind o dronă de cercetare, în marea majoritate a cazurilor acest tip de dronă este echipat cu încărcătură”, au transmis reprezentanții MApN.

O astfel de dronă aeriană a explodat totuși pe teritoriul României, în mai, într-un bloc de locuințe din Galați, fiind identificate probe în acest sens, precum o inscripţie parţial lizibilă, în rusă.

Ce este o dronă de tip Geran-2

Drona aeriană de fabricație rusească Geran-2 este concepută în oglindă după cea iraniană - Shahed 136 - pe care regimul de la Teheran a livrat-o rușilor pentru a fi folosită încă de la începutul războiul din Ucraina. Totodată, Geran-2 reprezintă una dintre principalele drone de atac cu rază lungă de acțiune ale Rusiei.

Dronele „Geran” sunt produse într-o fabrică din Tatarstan, Rusia. De la înființarea producției interne, Rusia și-a intensificat atacurile împotriva Ucrainei, lansând sute de drone într-o singură noapte — mai multe decât au fost utilizate în unele luni întregi la începutul războiului.

Caracteristicile dronei Geran-2

Dronele Geran zboară de obicei relativ încet, având un motor cu piston de 50–90 CP și o viteză de 180 km pe oră, dar raza lor de acțiune poate ajunge la 2.000 de kilometri sau două ore de zbor continuu. Ele pot transporta o încărcătură relativ mare de 50 de kilograme de explozivi, scrie Euronews.com.

Deși rachetele balistice și de croazieră ale Rusiei zboară mult mai repede și au o putere de distrugere mai mare, acestea costă milioane și sunt disponibile doar în cantități limitate.

O dronă Shahed/Geran costă între 25.000 și 40.000 de euro - o fracțiune infimă din prețul unei rachete balistice.

Totodată, Geran-2 dispune de sisteme avansate de navigație rezistente la bruiaj și falsificare a semnalului, inclusiv antene cu model de recepție controlat (CRPA) cu mai multe antene, modemuri 3G/LTE pentru legături de date în timp real și unități îmbunătățite de navigație inerțială. Aceste îmbunătățiri permit o achiziție mai fiabilă a țintei și corecții în timpul zborului.

Componentele dronei Geran

În ciuda sancțiunilor UE care interzic exporturile directe, sute de componente produse de companii europene ajung totuși în dronele rusești.

Prin analizarea rămășițelor carbonizate ale dronelor Geran-2 doborâte, agenția de informații militare a Ucrainei a cartografiat structura acestui model și componentele din care este alcătuit.

Conform unei anchete media comune realizate în februarie de Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), deși numărul total al componentelor se ridică la câteva sute, doar câteva zeci sunt de origine rusă.

Multe dintre acestea sunt fabricate de companii din SUA și China, dar peste 100 sunt produse de aproximativ 20 de firme europene. Printre aceste produse se numără microcipuri, receptoare, tranzistoare, diode, antene și o pompă de combustibil.

UE interzice exportul direct al multora dintre aceste produse către Rusia. Însă datele comerciale obținute în cadrul anchetei au arătat că, între ianuarie 2024 și martie 2025, au fost expediate către această țară 672 de transporturi de componente sancționate, produse de aceste firme europene.

Transporturile proveneau de la 178 de companii, situate în principal în China și Hong Kong.