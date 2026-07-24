El a explicat că este mai importantă siguranţa populaţiei şi a elementelor de infrastructură decât momentul în care este doborâtă o ţintă.

Comandatul operaţiunii a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că acţiunea de vineri este rezultatul cooperării între Forţele Aeriene Române şi Forţele Aeriene ale Italiei.

„Acţiunea de astăzi reuşită a fost rezultatul cooperării între Forţele Aeriene Române şi Forţele Aeriene ale Italiei, dislocate în România pentru serviciul de Poliţie Aeriană extins. Ţinta aeriană despre care s-a făcut referire a fost descoperită în afara teritoriului naţional, urmărită pe întregul traiect de evoluţie de către radarele din serviciul de luptă Poliţia aeriană”, a afirmat comandantul operaţiunii.

El a menţionat că dona a fost însoţită de aeronave din momentul intrării în spaţiul aerian naţional.

„De asemenea, de la intrarea în spaţiul aerian naţional a fost însoţită permanent de către aeronavele aflate în serviciu de luptă şi decolate în misiunea Alpha Scramble pe prima parte a traiectului de către aeronavele italiene Eurofighter şi pe ultima parte a traiectului de către aeronavele româneşti F-16. Decizia de angajare a fost luată în timp oportun. Pe traiectul de evoluţie a ţintei s-a făcut permanent managementul consecinţelor şi s-a ales momentul optim în care aceasta a fost doborâtă”, a mai transmis militarul.

Când a fost luată decizia

El a explicat când a fost luată decizia de doborâre a dronei.

„Decizia de angajare a ţintei a fost luată imediat după pătrunderea în spaţiul aerian românesc. A fost declarată ţintă aeriană ostilă. Centrul de Operaţii Aeriene a fost în permanentă legătură cu Centrul de Operaţii Aeriene Combinat NATO de la Torrejon. Decizia de angajare comportă mai multe acţiuni, printre care este absolut necesară identificarea vizuală a ţintei la momentul oportun, după care încadrarea acesteia cu radarul de bord şi angajarea doar în zonele în care nu există niciun pericol pentru populaţie şi obiectivele de teritoriu. Pentru noi sunt mai importante siguranţa populaţiei şi siguranţa elementelor de infrastructură decât momentul în care doborâm o ţintă”, a mai afirmat comandantul operaţiunii.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, vineri, că o dronă a fost doborâtă în spaţiul aerian al României, în urmă cu puţin timp, de către un pilot român aflat la manşa unei aeronave F-16, într-o zonă nelocuită.

„Acesta este şi motivul pentru care a putut trage de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a mai spus şeful statului. Drona, care a pătruns în spaţiul aerian naţional, pe traiectul Sulina-Brăila-Feteşti-Buzău, a fost doborâtă în apropierea localităţii Padina, din judeţul Buzău.