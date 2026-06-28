Zeci de mii de oameni sunt dați dispăruți. Ultimul bilanț confirmat al victimelor indică cel puțin 1.430 de morți.

Doi copii de 11 ani au fost salvați, separat. Întâi, un băiat pe nume Moise a fost scos din capcana de moloz. Salvatorii i-au acoperit ochii pentru a-l proteja de soare. După câteva ore, președinta Rodriquez a postat imagini de la salvarea celuilalt băiat, de aceeași vârstă.

Salvatorii continuă căutările

Fiecare reușită a salvatorilor aduce puțină speranță într-o mare de deznădejde.

Este o cursă nemiloasă cu timpul pentru găsirea supraviețuitorilor. Fiindcă au trecut mai mult de 72 de ore de când au lovit, unul după altul, cele două cutremure devastatoare. Și aceasta este perioada considerată critică, de experți, pentru recuperarea celor în viață.

O echipă de intervenție din Salvador a localizat o femeie, prinsă între dărâmături, în La Guaira, pe zona de coastă, unde distrugerile sunt colosale.

Suntem militari din unitatea de salvatori, din armata mexicană. Dacă mai este cineva în viață acolo, faceți zgomot sau strigați, acum!

Un om confuz, strigând și implorând pentru familia sa, a fost scos dintr-un morman de moloz.

Și românii din Venezuela trăiesc drama întregii țări. Denu Niculescu locuiește de 50 de ani împreună cu soția lui în Caracas. Erau în casă amândoi în momentul în care cutremurele s-au dezlănțuit, unul după altul, la mai puțin de un minut.

Denu Niculescu, român stabilit în Venezuela: „Eu am primit un aviz telefonic care spunea, vorbea că e cutremur și am avut timp să îi spun soției că vine cutremurul și după 2, 3 secunde a venit, au venit, noi, să vă spunem sincer, nu ne-am dat seama că erau 2 cutremure, l-am văzut ca pe unul singur pentru că nu am simțit că s-a oprit jumătate de minut, cum se spune, și a fost un fenomen continu.”

În La Guaira, unde sunt cele mai mari distrugeri, durerea și disperarea lasă loc furiei.

Oamenii dintr-o comunitate au ajuns până la punctul de a bloca un excavator care încerca să părăsească locul unei prăbușiri și l-au tras cu forța pe șofer afară din cabină. Localnicii îi acuză pe diverși lucrători de la stat că și-au făcut selfie-uri în fața clădirilor distruse și au plecat fără să fi ajutat deloc.

Localnicii spun că poliția nu ajută la căutări

Bărbat: „Nici poliția, nici Garda Națională nu ne-au ajutat. Au venit să mănânce arepas (mâncare locală) și să facă poze, ca să pară că muncesc. Nici măcar nu și-au murdărit uniformele. Uitați-vă la noi... Suntem aici de trei zile.”

Femeie: „Am localizat mai multe cadavre și nu ne-au ajutat măcar să le recuperăm. Ce așteaptă?”

Victimele recuperate continuă să fie aduse, cu zecile, la o unitate guvernamentală din La Guaira. Trupurile au fost lăsate afară, deși este foarte cald, până când sunt identificate de membrii familiilor.

În jur de 50.000 de oameni sunt dați dispăruți în Venezuela, potrivit unui site care centralizează aceste date.