La bord nu vor fi oameni, pentru că platforma va fi operată digital, de pe uscat. Anul viitor va începe și producția de gaz.

Înainte de a ajunge în largul Mării Negre, platforma Neptun Alpha a venit de la mare distanță. Partea superioară, adică structura de deasupra apei, a fost construită la șantierul din Karimun, Indonezia.

De acolo, a ajuns la noi ocolind Capul Bunei Speranțe, iar călătoria a durat aproximativ o lună. Structura de susținere a venit din Italia. În Marea Neagră, platforma a fost instalată cu ajutorul unei nave-macara, printre cele mai mari de acest tip din lume.

Corespondent Știrile ProTV: „Platforma «Neptun Alpha» a fost instalată în zona de mică adâncime, unde marea are aproximativ 120 de metri, iar structura are o dimensiune impresionantă. Înălțimea totală a instalației este de 225 de metri. Adică aproape cât 8 Coloane ale Infinitului, de Brâncuși, una peste alta. Greutatea este de 16.500 de tone, cântărește cât două turnuri Eiffel. Platforma este complet automatizată, fără oameni la bord. Va exista în permanență un vas suport pentru mentenanță.”

Christina Verchere, CEO OMV Petrom: „E o facilitate de procesare, pune tot gazul împreună din cele 10 sonde în conducta care îl va duce la uscat. Este ceea ce noi numim «instalație fără personal permanent», nu sunt oameni pe ea, este operată digital de pe uscat. După ce va deveni operațional, vedem Neptun Deep ca un proiect care va schimba regulile jocului”.

A fost instalată și conducta de 160 de km prin care va fi transportat gazul la țărm. A fost sudată pe un vas de mari dimensiuni și lăsată apoi pe fundul mării.

Urmează finalizarea și conectarea tuturor componentelor sistemului și testări riguroase, iar producția este programată să înceapă anul viitor.

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, ar urma să livreze aproximativ 8 miliarde de metri cubi de gaz pe an, aproape totalul producției actuale a României.