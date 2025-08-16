Ungaria ajustează restricțiile pentru camioane peste 7,5t. Noile intervale permit transport mai ușor

Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.

„Poliţia de Frontieră Română a fost informată de către Ministerului Afacerilor Externe cu privire la faptul că autorităţile ungare, prin Ministerul Construcţiilor şi Transportului din Ungaria, au decis modificarea temporară a restricţiilor de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 tone), aplicabile în perioada 16–17 august 2025”, precizează instituţia.

Potrivit reglementărilor în vigoare (Decretul Guvernamental 190/2008), aceste restricţii se aplică de regulă pe întreaga durată a sfârşitului de săptămână. Cu toate acestea, în contextul temperaturilor ridicate şi pentru a permite desfăşurarea în condiţii optime a transportului de mărfuri, autorităţile din Ungaria au decis reducerea intervalelor orare de aplicare a restricţiilor.

Noile perioade de restricţie

Sâmbătă, 16 august 2025: între orele 16:00 – 23:00 (ora României)

Duminică, 17 august 2025: între orele 07:00 – 23:00 (ora României)

Pentru informaţii suplimentare şi actualizări în timp real privind restricţiile de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj în Ungaria, se recomandă consultarea site-ului oficial: https://www.utinform.hu/en/static/kamionstop

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













