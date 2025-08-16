Ungaria ajustează restricțiile pentru camioane peste 7,5t. Noile intervale permit transport mai ușor

16-08-2025 | 11:24
camioane
Politia de Frontiera Romana

Autorităţile ungare au modificat intervalele în care sunt instituite restricţii de circulaţie pentru camioanele de peste 7,5 tone, în perioada 16 - 17 august, anunţă Poliţai de Frontieră.

Sabrina Saghin

„Poliţia de Frontieră Română a fost informată de către Ministerului Afacerilor Externe cu privire la faptul că autorităţile ungare, prin Ministerul Construcţiilor şi Transportului din Ungaria, au decis modificarea temporară a restricţiilor de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj (peste 7,5 tone), aplicabile în perioada 16–17 august 2025”, precizează instituţia.

Potrivit reglementărilor în vigoare (Decretul Guvernamental 190/2008), aceste restricţii se aplică de regulă pe întreaga durată a sfârşitului de săptămână. Cu toate acestea, în contextul temperaturilor ridicate şi pentru a permite desfăşurarea în condiţii optime a transportului de mărfuri, autorităţile din Ungaria au decis reducerea intervalelor orare de aplicare a restricţiilor.

Noile perioade de restricţie

  • Sâmbătă, 16 august 2025: între orele 16:00 – 23:00 (ora României)
  • Duminică, 17 august 2025: între orele 07:00 – 23:00 (ora României)

Pentru informaţii suplimentare şi actualizări în timp real privind restricţiile de circulaţie pentru camioanele de mare tonaj în Ungaria, se recomandă consultarea site-ului oficial: https://www.utinform.hu/en/static/kamionstop

Sursa: News.ro

