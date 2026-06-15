Viktor Orban a mințit flagrant tot timpul și pe toată lumea cu privire la politica sa împotriva migranților, potrivit noului premier Peter Magyar. Guvernul a descoperit că a Orban construit o tabără secretă pentru migranți în periferia localității Vitnyed, la granița ungaro-austriacă.

Șocant de-a dreptul este faptul că Viktor Orban dădea afară din acea tabără refugiații maghiarii aduși din războiul ucrainean pentru a le face loc migranților asiatici și africani.

Și toate astea în timp ce se afișa drept un veritabil lider mondial al mișcării anti-migranți și își baza întregul discurs public, precum și orientarea politică externă a Ungariei pe această retorică.

Întregul guvern Orban și principalii policieni Fidesz ”au știut cum să-i păcălească pe maghiari cu privire la tabăra Vitnyéd: au planificat-o în detaliu și au început să cheltuiască banii contribuabililor pentru ea”, a declarat luni premierul Peter Magyar în fața Adunării Naționale, potrivit Hirado.

Detaliile oferite de noul premier sunt șocante: Viktor Orban a ordonat să fie dați afară din această tabără refugiați de război maghiari din Ucraina transcarpatică, pentru a aduce aici 500 de migranți străini. Construcția începută în 2024 trebuia finalizată în acest an, a costat 2,3 miliarde de forinți (peste 6,5 milioane de euro), iar întreținerea lagărului presupunea cheltuieli anuale de 2,9 miliarde de forinți (8,3 milioane de euro).

”Guvernul plănuise în secret să înființeze o tabără de migranți pentru 500 de persoane lângă granița cu Austria, timp de doi ani, și deja începuse să o construiască folosind câteva miliarde de forinți din bani publici”, a spus Magyar.

Conform premierului, Guvernul Orban spunea autorităților locale și oamenilor din Vitnyed că urma să construiască aici o tabără de studenți, intențiile sale reale au început să iasă la iveală după ce perimetrul a început să fie înconjurat de un gard de sârmă ghimpată înalte de 3 metri și un turn de control, după cum scrie și 24.hu.

”Pentru Viktor Orban, frica era un instrument”

Viktor Orban a mers până acolo încât i-a amenințat pe primarii din zonă cu evacuarea dacă vor continua să pună întrebări despre proiectul taberei, a mai afirmat prim-ministrul Peter Magyar, potrivit sursei citate.

La 2 ani după demararea proiectului, Orban a oprit lucrărilor, în urma presiunilor Tisza, a precizat Magyar.

Peter Magyar spune că îi este greu să înțeleagă motivul pentru care Viktor Orban a început să construiască o tabără pentru migranți, la care se referă chiar și cu termenul de lagăr, conform articolului publicat de agenția maghiară de presă Hirado.

Una din presupuneri ar fi că Viktor Orban voia să pună lumea în fața unui fapt împlinit și să folosească apoi imaginea lagărului de migranți pentru a insufla frică oamenilor din Ungaria și din Europa în această chestiune. ”Pentru Viktor Orban, frica era un instrument, conflictul era un obiectiv strategic, iar opresiunea poporului maghiar era o resursă”, a declarat Péter Magyar.

De asemenea, este posibil ca Viktor Orban să folosească apoi lagărul său de migranți ca instrument de presiune asupra Uniunii Europene.

Noul premier spune că cinismul și ipocrizia lui Viktor Orban sunt șocante, în condițiile în care declara mereu că pactul privind migrația întocmit la Bruxelles va distruge Europa, dar construia o tabără secretă pentru primirea acestora în Ungaria.