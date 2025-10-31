Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO

Indonezia își mută capitala de la Jakarta, către Nusantara – un oraș nou în construcție în pădurile dense din Borneo.

Însă proiectul de 32 de miliarde de dolari a fost încetinit de provocări logistice și financiare de la anunțul său făcut de fostul președinte Joko Widodo în 2019, inaugurarea fiind inițial programată pentru 2024, potrivit The Guardian.

Dezbaterea a reapărut în septembrie, când o nouă reglementare guvernamentală a fost publicată, coborând statutul orașului Nusantara de la „capitală națională” la „capitală politică”.

Oficialii susțin că este un angajament „pentru realizarea Nusantara ca o capitală politică în 2028”, însă bugetul a fost, de asemenea, redus substanțial de către noul președinte al Indoneziei, Prabowo Subianto.

Criticii au numit Nusantara un „elefant alb”, invocând eșecul de a atrage investițiile străine private necesare pentru 80% din costul estimat.

Construcția rămâne limitată. Până la mijlocul anului 2025, doar 800 hectare din cele 6.600 ha planificate pentru zona centrală guvernamentală au fost dezvoltate, inclusiv un palat prezidențial.

Autoritățile spun că proiectul se află în „a doua fază”, cu transport public, locuințe pentru funcționari publici, clădiri legislative și judiciare în curs de construcție.

Ei intenționează să aibă 20% din clădirile guvernamentale și jumătate din locuințe finalizate, cu infrastructura de bază la 50% din capacitate până în 2028.

Având în vedere preocupările tot mai mari pentru comunitățile indigene din Borneo și biodiversitate din cauza defrișărilor, viitorul pe termen lung al orașului rămâne incert.

Finalizarea completă este programată pentru 2045, cu un obiectiv de populație de două milioane de locuitori.

