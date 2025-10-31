Una dintre cele mai mari economii ale lumii își mută capitala. Construiește un nou oraș de la zero. GALERIE FOTO

Stiri externe
31-10-2025 | 18:46
Nusantara
AFP

Indonezia își mută capitala de la Jakarta, către Nusantara – un oraș nou în construcție în pădurile dense din Borneo.

autor
Claudia Alionescu

Însă proiectul de 32 de miliarde de dolari a fost încetinit de provocări logistice și financiare de la anunțul său făcut de fostul președinte Joko Widodo în 2019, inaugurarea fiind inițial programată pentru 2024, potrivit The Guardian.

Dezbaterea a reapărut în septembrie, când o nouă reglementare guvernamentală a fost publicată, coborând statutul orașului Nusantara de la „capitală națională” la „capitală politică”.

Oficialii susțin că este un angajament „pentru realizarea Nusantara ca o capitală politică în 2028”, însă bugetul a fost, de asemenea, redus substanțial de către noul președinte al Indoneziei, Prabowo Subianto.

Criticii au numit Nusantara un „elefant alb”, invocând eșecul de a atrage investițiile străine private necesare pentru 80% din costul estimat.

Citește și
berlin
Cea mai mare economie a Europei a scăzut în 2024. Este foarte aproape de o recesiune de iarnă

Construcția rămâne limitată. Până la mijlocul anului 2025, doar 800 hectare din cele 6.600 ha planificate pentru zona centrală guvernamentală au fost dezvoltate, inclusiv un palat prezidențial.

Autoritățile spun că proiectul se află în „a doua fază”, cu transport public, locuințe pentru funcționari publici, clădiri legislative și judiciare în curs de construcție.

Ei intenționează să aibă 20% din clădirile guvernamentale și jumătate din locuințe finalizate, cu infrastructura de bază la 50% din capacitate până în 2028.

Având în vedere preocupările tot mai mari pentru comunitățile indigene din Borneo și biodiversitate din cauza defrișărilor, viitorul pe termen lung al orașului rămâne incert.

Finalizarea completă este programată pentru 2045, cu un obiectiv de populație de două milioane de locuitori.

Cine a plătit 7.000 de euro pentru bebelușul celor doi tineri din Gorj. „A băgat mâna în buzunar și a dat bani”

Sursa: The Guardian

Etichete: Capitala, oras, economii,

Dată publicare: 31-10-2025 18:45

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
GALERIE FOTO Superba Sorana Cîrstea poate câștiga o avere după ce a pierdut la Hong Kong
Citește și...
Vin vremuri grele pentru cea mai mare economie a Europei. Una din trei companii se pregătește să dea afară oameni
Stiri externe
Vin vremuri grele pentru cea mai mare economie a Europei. Una din trei companii se pregătește să dea afară oameni

Mai mult de o treime din companiile germane estimează că vor face disponibilizări de personal în acest an, arată un studiu publicat vineri de institutul economic german IW, transmite Reuters.

Cea mai mare economie a Europei a scăzut în 2024. Este foarte aproape de o recesiune de iarnă
Stiri Economice
Cea mai mare economie a Europei a scăzut în 2024. Este foarte aproape de o recesiune de iarnă

Economia germană s-a contractat pentru al doilea an consecutiv în 2024, fiind din nou cea mai slabă economie dintre ţările din zona euro.

Cea mai mare economie a Europei alunecă în recesiune. Declinul înregistrat la nivel național
Stiri Economice
Cea mai mare economie a Europei alunecă în recesiune. Declinul înregistrat la nivel național

Producţia industrială a Germaniei a scăzut în octombrie, reducând speranţele că acest sector-cheie se va redresa la începutul trimestrului patru din 2024 şi sporind temerile legate de intrarea în recesiune a celei mai mari economii europene.

Recomandări
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv
Stiri actuale
Șeful Jandarmeriei și-a cerut scuze pentru că a fost amendat organizatorul marșului comemorativ de la Colectiv

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, Alin Mastan, a oferit scuze publice pentru incidentul de la comemorarea tragediei Colectiv, unde organizatorul a fost amendat pentru depășirea orei aprobate.

Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României
Stiri actuale
Știrile PRO TV lansează campania „30 de ani în 30 de zile” – o incursiune în istoria recentă a României

De 30 de ani, Știrile PRO TV scriu istoria acestei țări! Am fost mereu acolo, în mijlocul faptelor, în momentele care au definit România.

Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport
Stiri actuale
Haos administrativ: Peste o sută de orașe sunt, de fapt, comune iar sute de comune sunt, legal, sate - Raport

Peste jumătate dintre oraşele mici ale României şi 15% dintre comune nu aveau, în anul 2023, numărul de locuitori prevăzut în lege care să permită clasificarea acestor unităţi administrativ-teritoriale (UAT), arată un raport al Curţii de Conturi. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 31 Octombrie 2025

51:45

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 31 Octombrie 2025

01:30:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Octombrie 2025

01:47:06

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28