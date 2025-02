Un videoclip generat de AI, în care Trump îi sărută picioarele lui Musk, difuzat pe ecranele dintr-un minister american

Videoclipul - care circulă amplu pe reţele de socializare de mai multe zile şi denunţă apropierea între şeful statului republican şi miliardarul pe care l-a însărcinat cu tăieri bugetare dtastice - a fost difuzat ”pentru scurt timp” pe mai multe ecrane luni seara, dezvăluie The New York Times.

Trump kissing the feet of his boss Elon musk pic.twitter.com/SXiLPkrzx1

În clip se observă, o caracteristică a operelor generate de către AI, că Elon Musk este înfăţişat având două picioare stângi.

Inscripţia ”Viaţă lungă adevăratului rege” (”Long live the real king”) este suprapusă cu majuscule peste imagine, o aluzie la un mesaj recent cu aceste cuvinte de către Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

This brilliant video of Trump kissing & sucking Elon Musk’s feet is playing in the federal Department of Housing and Urban Development cafeteria this morning

