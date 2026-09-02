Un vicepreședinte al Bank of America a fost ucis într-un atac cu cuțitul la întâmplare, în plină zi, în piața Times Square

Stiri externe
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Getty

O femeie a înjunghiat la întâmplare două persoane în piața Times Square din New York, omorând o femeie, după care a fost împușcată mortal de poliție, a anunțat Departamentul de Poliție din New York.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, Jessica Tisch, comisarul Poliției din New York, a declarat într-o conferință de presă organizată după atac că femeia avea antecedente medicale, existând documente privind sănătatea ei mintală la dosarul din cadrul NYPD.

Împușcăturile au avut loc lângă o secție secundară a Departamentului de Poliție din New York, chiar lângă One Times Square, clădirea care găzduiește celebrarea anuală a coborârii bilei de Anul Nou. Este unul dintre cele mai aglomerate locuri din punct de vedere turistic și cu cea mai mare prezență polițienească din tot New York-ul.

Zohran Mamdani, primarul orașului New York, a declarat într-o conferință de presă că gândurile sale se îndreaptă către familiile și victimele atacului.

Femeia a scos două cuțite dintr-o pungă de cumpărături și l-a înjunghiat pe un bărbat de 68 de ani în abdomen, după care s-a întors rapid și a înjunghiat o femeie de 32 de ani, tot în abdomen, a precizat poliția luni seara, în cadrul unei conferințe de presă.

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Ambii au fost transportați la spital. Femeia a decedat, iar bărbatul se află în stare stabilă, potrivit poliției.

Potrivit The Guardian, femeia care a murit era vicepreședinte corporativ la Bank of America, se numea Erin Piacenti și avea doar 32 de ani.

Bank of America a confirmat decesul unei angajate. Conform profilului său de pe LinkedIn, Piacenti ocupa funcția de vicepreședintă în cadrul departamentului de selecție a afacerilor și gestionare a conflictelor de interese al băncii.

Suntem șocați și profund îndurerați de pierderea tragică a colegei noastre. Era o colegă de echipă apreciată, care ne va lipsi foarte mult. Gândurile noastre se îndreaptă către familia ei și către toți cei dragi”, a transmis marți instituția bancară americană într-un comunicat. Sediul Bank of America din Manhattan se află la o aruncătură de băț de Times Square, la One Bryant Park.

Piacenti a obținut diploma de drept la Facultatea de Drept Fordham, absolvind în 2021 alături de soțul ei, Frank, potrivit informațiilor furnizate de facultate. Facultatea de Drept Fordham a transmis într-un comunicat că este profund îndurerată de moartea ei.

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Sursa: Associated Press The Guardian

Etichete: crima, new york, cutit, banca, times square,

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