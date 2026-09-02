Un vicepreședinte al Bank of America a fost ucis într-un atac cu cuțitul la întâmplare, în plină zi, în piața Times Square

Potrivit Associated Press, Jessica Tisch, comisarul Poliției din New York, a declarat într-o conferință de presă organizată după atac că femeia avea antecedente medicale, existând documente privind sănătatea ei mintală la dosarul din cadrul NYPD.

Împușcăturile au avut loc lângă o secție secundară a Departamentului de Poliție din New York, chiar lângă One Times Square, clădirea care găzduiește celebrarea anuală a coborârii bilei de Anul Nou. Este unul dintre cele mai aglomerate locuri din punct de vedere turistic și cu cea mai mare prezență polițienească din tot New York-ul.

Zohran Mamdani, primarul orașului New York, a declarat într-o conferință de presă că gândurile sale se îndreaptă către familiile și victimele atacului.

Femeia a scos două cuțite dintr-o pungă de cumpărături și l-a înjunghiat pe un bărbat de 68 de ani în abdomen, după care s-a întors rapid și a înjunghiat o femeie de 32 de ani, tot în abdomen, a precizat poliția luni seara, în cadrul unei conferințe de presă.

Ambii au fost transportați la spital. Femeia a decedat, iar bărbatul se află în stare stabilă, potrivit poliției.