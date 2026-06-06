Nava Duru 67 a fost atacată la vest de Sevastopol, în Crimeea, în cursul zilei de vineri, potrivit unui comunicat al Comandamentului Gărzii de Coastă. Peninsula a fost ocupată ilegal de Rusia și anexată în martie 2014. Comunicatul nu oferă detalii suplimentare despre atac, relatează AP.

Cei cinci marinari răniți au fost salvați de un alt trauler, Burak Kaya, însă unul dintre ei a murit pe drumul de întoarcere spre Turcia.

O navă a Gărzii de Coastă, care transporta o echipă medicală, a ajuns la Burak Kaya la 115 mile nautice (213 kilometri) nord de portul turcesc İnebolu, iar victimele au fost preluate la bord.

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După o călătorie de întoarcere de 15 ore, răniții au fost transferați la un spital din capitala provinciei Kastamonu, a relatat agenția de stat Anadolu. Directorul provincial de sănătate, Fevzi Yavuzyılmaz, a declarat că aceștia sufereau răni provocate de schije, iar unul dintre ei a fost operat minor la bordul navei Gărzii de Coastă.

„Doi dintre pacienți au răni relativ ușoare, iar doi au răni ceva mai grave”, a precizat acesta.

Deocamdată nu a fost revendicat atacul. Apele din largul Ucrainei au fost scena unor atacuri regulate asupra navelor de transport de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022.

În noiembrie, guvernul turc a condamnat atacurile cu drone ucrainene asupra a două petroliere din Marea Neagră, considerând că acestea reprezintă „riscuri serioase pentru navigație, viață, bunuri și siguranța mediului în regiune”.