Un vânător de comori german a descoperit un tezaur din argint în 2017 și l-a ascuns. Ce s-a întâmplat câţiva ani mai târziu

11-10-2025 | 18:02
detector de metale
Arheologii din centrul Germaniei realizează în prezent importanţa "enormă" a unui tezaur din argint datând din perioada Romei Antice, care a fost ascuns timp de mai mulţi ani de detectivul de metale care l-a descoperit, informează DPA.

Mihaela Ivăncică

Aproximativ 450 de monede de argint, mai multe lingouri de argint, un inel de aur şi o monedă de aur datând din secolul I d.Hr. au fost recuperate până în prezent dintr-un tezaur descoperit în 2017 în apropierea oraşului Borsum din landul Saxonia Inferioară, au relatat sâmbătă mass-media locale.

Potrivit cotidianului local Hildesheimer Allgemeine Zeitung, vânătorul de comori a predat descoperirea sa la Poliţie abia în luna aprilie a acestui an.

Tezaurul se clasează "printre primele cinci, poate chiar printre primele trei din Saxonia Inferioară în ceea ce priveşte dimensiunea", a declarat Sebastian Messal, arheologul care se ocupă de acest caz pentru autorităţile statale responsabile cu conservarea patrimoniului istoric.

Valoare științifică majoră pentru cercetători

"Descoperirea are o importanţă ştiinţifică enormă", a declarat Sebastian Messal pentru acelaşi cotidian.

Procuratura din Hildesheim ar fi anchetat persoana în vârstă de 31 de ani care a găsit tezaurul pentru infracţiunea de delapidare, dar a renunţat la caz din cauza expirării termenului de prescripţie.

Bărbatul a spus că iniţial ascunsese comoara în locuinţa lui, întrucât se temea de consecinţele unei astfel de descoperiri. Arheologii au examinat recent în întregime situl şi au descoperit mai multe monede suplimentare.

Deocamdată nu este clar dacă acea comoară a fost îngropată de romani sau capturată de triburile germanice. Sebastian Messal şi echipa sa speră acum să obţină informaţii despre viaţa localnicilor din regiune şi relaţiile lor comerciale din perioada Imperiului Roman timpuriu. 

Sursa: Agerpres

