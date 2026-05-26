Șapte copii, un însoțitor și șoferul microbuzului se aflau la o trecere la nivel cu calea ferată din oraș în momentul accidentului, a transmis postul public flamand VRT, conform BBC.

„Ce veste sfâșietoare. Gândurile mele sunt alături de toate victimele, familiile lor și de toți cei implicați îndeaproape”, a scris pe rețelele sociale ministrul flamand al educației, Zuhal Demir.

Purtătoarea de cuvânt a poliției federale, An Berger, a declarat că impactul a avut loc la scurt timp după ora locală 08:00 (06:00 GMT), în timp ce barierele trecerii la nivel erau coborâte.

Ea a spus pentru VRT că nu poate oferi imediat detalii despre victime, deoarece familiile persoanelor aflate în microbuz erau informate mai întâi. Totuși, a precizat că nimeni din tren nu a fost rănit.