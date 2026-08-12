Între 11 dimineața și cinci după-amiaza, soarele emite cantități mari de raze infraroșii.

Corespondent Pro TV: „Pielea captează radiația calorică, se încălzește, produce inflamație. Iar ultravioletele, alt tip de radiație solară, își cresc efectul nociv. De aceea, creme cu fotoprotectie tot timpul zilei. Și vara și iarna. Radiația UV nu se vede. Dar există. Și poate distruge informația din celule. Așa apar tumorile de piele”.

Dar crema pentru protecția solară împiedică sinteza de vitamina D. Ne explică medicul endocrinolog pediatru Bogdan Pașcu.

Bogdan Pașcu, medic endocrinolog: „Suplimetăm și vara vitamina D pentru că suntem părinți grijulii, ne dăm copii cu cremă solară. Orice cremă solară, cu SPF peste 35, oprește cam 99% din radiația solară și din formarea de vitamina D.

Suplimentăm constant cu vitamina D. După mii de copii văzuți, nivelulul de vitamina D a unui copil, care nu e suplimentat, e sub nivelul normalului”.

De la 6-7 ani, 1000 de unități de vitamina D pe zi. La copii suprapondrrali - 2000 de unități zilnic.

Bogdan Pașcu, medic endocrinolog: „La două luni de la începerea readministrării vitaminei D reușește să ajungă la vitamina D normală. E doza de încărcare, apoi la jumătate doza de între'inere față de doza de încărcare inițială”.

Copiii supraponderali au un deficit și mai mare de vitamina D în sânge. Acestor copii, medicul le stabilește doza zilnică de administrat în orice anotimp.

Chiar dacă folosiți cremă de protecție solară, tot vă bronzați. Radiația ultrevioletă are mai multe lungimi de undă. Doar o lungime de undă distruge celulele pielii. Aceasta e absorbită de subtanța activă din crèmele de protecție, numită dioxid de titan. Altă lungime de undă UV - determină bronzul. Soare, creme de protecție, suplimente de vitamina D și mișcare. În fiecare zi.