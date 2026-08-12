Scădere abruptă a inflației în iulie, cel mai redus nivel din ultimul an. Unde au existat scumpiri serioase

Cele mai mai creșteri de preţuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,67%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,93%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,03%.

La capitolul alimente, cafeaua a continuat să fie vedeta scumpirilor, cu o creștere anuală de 19,47%, în timp ce ouăle s-au scumpit cu 13,9%, iar carnea de bovine cu 11,67%. Laptele de vacă a crescut cu 11,28%, iar țuica și alte băuturi spirtoase cu 8,87%. Pe de altă parte, cartofii s-au ieftinit cu 13,68%, iar fructele proaspete cu 13,82%, oferind o ușurare bugetară consumatorilor.

Motorina și benzina, cele mai mari scumpiri la nealimentare

În categoria mărfurilor nealimentare, motorina a înregistrat cea mai mare creștere anuală de preț (+30,7%), urmată de benzină (+23,15%). Energia electrică, care timp de un an după eliminarea plafonării prețurilor a înregistrat creșteri de peste 50% an/an, și-a majorat tariful cu doar 3,39% în iulie, ca urmare a încetării efectului de bază. Alte scumpiri semnificative s-au înregistrat la combustibili (+16,87%), energie termică (+10,70%), cărți și publicații (+10,82%) și detergenți (+9,92%).

Chirii și servicii, în continuare în creștere

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri anuale s-au consemnat la chirii (+42,48%), apă, canal și salubritate (+15,99%), reparații auto (+13,85%) și igienă și cosmetică (+14,10%). Asistența medicală s-a scumpit cu 12,48%, transportul rutier cu 12,21%, iar transportul urban cu 7,47%. Tarifele serviciilor aeriene au crescut cu 2,3% față de iulie 2025, dar au înregistrat o creștere de 18,73% față de luna iunie 2026, semn că prețurile biletelor de avion au luat-o din nou în sus.

Evoluția inflației în ultimul an

Este cel mai redus nivel al inflației din ultimul an. De la 7,8% în luna iulie a anului trecut, inflația a urcat brusc la 9,85%. De atunci nu a mai scăzut sub 9,6% și a atins un vârf în mai 2026 -10,85%.