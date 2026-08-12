Scădere abruptă a inflației în iulie, cel mai redus nivel din ultimul an. Unde au existat scumpiri serioase

Stiri Economice
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Agerpres

Ritmul scumpirilor a început să se domolească. Rata anuală a inflației a scăzut abrupt în iulie, cu 2,2 puncte procentuale, la 8,16%, de la 10,42% în iunie.

autor
Mihai Niculescu

Cele mai mai creșteri de preţuri s-au înregistrat și de această dată tot la servicii, 13,67%. În acelaşi interval de timp, preţurile mărfurilor nealimentare s-au majorat cu 7,93%, iar cel al mărfurilor alimentare cu 5,03%.  

La capitolul alimente, cafeaua a continuat să fie vedeta scumpirilor, cu o creștere anuală de 19,47%, în timp ce ouăle s-au scumpit cu 13,9%, iar carnea de bovine cu 11,67%. Laptele de vacă a crescut cu 11,28%, iar țuica și alte băuturi spirtoase cu 8,87%. Pe de altă parte, cartofii s-au ieftinit cu 13,68%, iar fructele proaspete cu 13,82%, oferind o ușurare bugetară consumatorilor.

Motorina și benzina, cele mai mari scumpiri la nealimentare

În categoria mărfurilor nealimentare, motorina a înregistrat cea mai mare creștere anuală de preț (+30,7%), urmată de benzină (+23,15%). Energia electrică, care timp de un an după eliminarea plafonării prețurilor a înregistrat creșteri de peste 50% an/an, și-a majorat tariful cu doar 3,39% în iulie, ca urmare a încetării efectului de bază. Alte scumpiri semnificative s-au înregistrat la combustibili (+16,87%), energie termică (+10,70%), cărți și publicații (+10,82%) și detergenți (+9,92%).

Chirii și servicii, în continuare în creștere

În categoria serviciilor, cele mai mari creșteri anuale s-au consemnat la chirii (+42,48%), apă, canal și salubritate (+15,99%), reparații auto (+13,85%) și igienă și cosmetică (+14,10%). Asistența medicală s-a scumpit cu 12,48%, transportul rutier cu 12,21%, iar transportul urban cu 7,47%. Tarifele serviciilor aeriene au crescut cu 2,3% față de iulie 2025, dar au înregistrat o creștere de 18,73% față de luna iunie 2026, semn că prețurile biletelor de avion au luat-o din nou în sus.

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Evoluția inflației în ultimul an

Este cel mai redus nivel al inflației din ultimul an. De la 7,8% în luna iulie a anului trecut, inflația a urcat brusc la 9,85%. De atunci nu a mai scăzut sub 9,6% și a atins un vârf în mai 2026 -10,85%.

Iulie 2026: 8,2%

Iunie 2026: 10,42%

Mai 2026: 10,85%

Aprilie 2026: 10,7%

Martie 2026: 9,87%

Februarie 2026: 9,31%

Ianuarie 2026: 9,6%

Decembrie 2025: 9,7%

Noiembrie 2025: 9,8%

Octombrie 2025: 9,8%

Septembrie 2025: 9,9%

August 2025: 9,85%

Iulie 2025: 7,8%

Scăderea inflației la 8,2% în iulie este un semnal pozitiv pentru economia românească, după luni întregi de presiuni inflaționiste. Deși prețurile rămân ridicate, ritmul de creștere încetinește, ceea ce ar putea oferi un răgaz atât consumatorilor, cât și autorităților monetare.

Banca Naţională a României (BNR) a revizuit în creştere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflaţie pentru finalul anului 2026 şi anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârşitul lui 2027, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

Datele de la Statistică arată că rata anuală a inflației a încetinit luna trecută, iar economiștii spun că vârful a fost depășit

Etichete: inflatia, scadere, INS,

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