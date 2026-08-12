Feribotul "Putri Yasmin" se deplasa din Bali către insula vecină Lombok când a luat foc, la primele ore ale zilei de miercuri, în timp ce traversa Strâmtoarea Lombok. Cauza incendiului urmează să fie stabilită, scrie Agerpres.

Feribotul a luat foc în timpul traversării

Media locale au relatat că incendiul ar fi izbucnit de la un camion aflat la bordul feribotului.

Pasagerii au fost evacuaţi, în special cu ajutorul unei nave a marinei şi al unui alt feribot, a precizat Muhamad Hariyadi, şeful agenţiei de căutare şi salvare din Mataram, de pe insula Lombok.

„Deocamdată, nu am primit nicio informaţie cu privire la victime", a declarat el pentru postul de televiziune Metro TV.

Conform acestei surse, la bord se aflau oficial 114 persoane, cifră aflată în curs de verificare.

Heri Wiyanto, şeful autorităţii portuare locale, a declarat că la bord se aflau 131 de persoane, dintre care 114 pasageri şi 17 membri ai echipajului. Wiyanto a precizat că persoanele de pe feribot au fost evacuate şi că nu s-au înregistrat decese.

Echipele de salvare au rămas în zonă

Ambarcaţiunile de salvare rămân mobilizate la faţa locului, iar un elicopter efectuează recunoaşteri pe cale aeriană.

Accidentele maritime sunt frecvente în Indonezia - un arhipelag alcătuit din peste 17.000 de insule, care depinde în mare măsură de transportul maritim - în special din cauza standardelor de siguranţă insuficiente şi a condiţiilor meteorologice imprevizibile.

La începutul lunii august, cinci persoane au murit după ce un feribot aflat în largul insulei Java a luat foc. Peste 230 de persoane au fost salvate.

La jumătatea lunii iulie, peste 70 de persoane şi-au pierdut viaţa după ce ambarcaţiunea cu care călătoreau a naufragiat în apropierea insulei Selayar, la sud de Sulawesi.