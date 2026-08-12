În București, litrul de motorină costă astăzi între 10,67 lei și 10,78 lei, în funcție de benzinărie.

La benzină, prețurile sunt cuprinse între 9,42 lei și 9,57 lei pe litru, potrivit Monitorului Prețurilor.

Prețurile se mențin la aceleași niveluri și în Iași, Timișoara și Cluj.

Cât costă benzina azi

Rompetrol – 9,42 lei/l;

Petrom – 9,51 lei/l;

MOL – 9,57 lei/l;

OMV – 9,57 lei/l;

Lukoil – 9,57 lei/l;

Cât costă motorina azi

Petrom – 10,67 lei/l;

MOL – 10,73 lei/l;

OMV – 10,73 lei/l;

Rompetrol – 10,73 lei/l;

Lukoil – 10,78 lei/l.

Motorina s-a scumpit cel mai mult

Față de ziua precedentă, 11 august 2026, atât motorina cât și benzina au înregistrat creșteri de prețuri.

Motorina s-a scumpit, în medie, cu 11 bani/litru, iar benzina cu 8 bani/litru.

Când va fi redusă acciza la benzină și motorină

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea necesară pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și pentru reducerea accizei la motorină, cel mai folosit combustibil în România. Astfel că, din 16 august, ar trebui să vedem și reduceri de preț la pompă.

Blocajul din Strâmtoarea Ormuz se prelungește

Preţurile petrolului au revenit marţi pe creştere, în condiţiile în care perspectivele unui acord rapid între Statele Unite şi Iran pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz se îndepărtează.

Analiştii avertizează că reacţia relativ moderată a pieţei s-ar putea schimba rapid dacă blocajul se prelungeşte şi stocurile de petrol continuă să scadă, relatează CNBC, citat de News.ro.

Cotaţia petrolului Brent a urcat marţi cu 0,6%, la 88,2 de dolari pe baril, după ce încheiase săptămâna trecută în jurul nivelului de 83 de dolari. Preţul rămâne însă mult sub maximul de peste 110 dolari pe baril atins în luna mai. Cotaţia petrolului WTI, de referinţă în SUA, a avansat cu un procent apropiat, la 82,56 dolari pe baril.

Speranţele privind un acord rapid s-au diminuat

Petrolul Brent a scăzut cu peste 7% săptămâna trecută, după ce oficialii americani au sugerat că un acord cu Teheranul pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz ar putea fi iminent.

Acordul nu s-a materializat însă, iar perspectivele s-au deteriorat în weekend.

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